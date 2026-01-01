Новая система высшего образования в России: что изменится с 2027 года

В ведомстве уточнили, что изменения будут вводиться поэтапно. По отдельным направлениям новая система начнет действовать с 2027 года, а полный переход на нее предполагается завершить в течение трех лет, пишет РИА Новости.

При этом студенты, которые уже учатся на программах бакалавриата и магистратуры, смогут спокойно завершить обучение по выбранной программе. Это касается и тех, кто поступает на такие программы сейчас.

В Минобрнауки также подчеркнули, что ранее выданные дипломы бакалавров и магистров не потеряют юридическую силу. Эти документы останутся действительными и после перехода на новую систему высшего образования.

Пилотный проект по созданию новой модели высшего образования стартовал в России в 2023 году. Сейчас в нем участвуют 17 вузов. Предполагается, что новая система будет включать два уровня: базовое высшее образование продолжительностью от четырех до шести лет и специализированное высшее образование сроком от одного года до двух лет.

Выпускники специализированного уровня, который по своему статусу сопоставим с магистратурой, уже третий год получают дипломы нового образца и выходят с ними на рынок труда.

Ранее сообщалось, что дипломы о базовом высшем образовании впервые выдадут в 2027 году. В дипломе будет указываться конкретная квалификация выпускника вместо обобщенной формулировки "бакалавр".