26 августа 2026
USD 84.46 +1.18 EUR 98.52 +1.08
Новости Общество
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Новая система высшего образования в России: что изменится с 2027 года

Новая система высшего образования в России: что изменится с 2027 года

В России переход на новую модель высшего образования начнется с отдельных укрупненных групп специальностей уже в 2027 году. Полностью завершить реформу планируется в течение ближайших трех лет, сообщили 26 августа 2026 года в пресс-службе Минобрнауки.

Образование

(Иллюстрация)

©Агентство «Москва»

В ведомстве уточнили, что изменения будут вводиться поэтапно. По отдельным направлениям новая система начнет действовать с 2027 года, а полный переход на нее предполагается завершить в течение трех лет, пишет РИА Новости.

При этом студенты, которые уже учатся на программах бакалавриата и магистратуры, смогут спокойно завершить обучение по выбранной программе. Это касается и тех, кто поступает на такие программы сейчас.

В Минобрнауки также подчеркнули, что ранее выданные дипломы бакалавров и магистров не потеряют юридическую силу. Эти документы останутся действительными и после перехода на новую систему высшего образования.

Пилотный проект по созданию новой модели высшего образования стартовал в России в 2023 году. Сейчас в нем участвуют 17 вузов. Предполагается, что новая система будет включать два уровня: базовое высшее образование продолжительностью от четырех до шести лет и специализированное высшее образование сроком от одного года до двух лет.

Выпускники специализированного уровня, который по своему статусу сопоставим с магистратурой, уже третий год получают дипломы нового образца и выходят с ними на рынок труда.

Ранее сообщалось, что дипломы о базовом высшем образовании впервые выдадут в 2027 году. В дипломе будет указываться конкретная квалификация выпускника вместо обобщенной формулировки "бакалавр".

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: Минобрнауки образование
Рекомендательный сервис