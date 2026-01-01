Ноябрь в Москве будет чуть теплее нормы и с малым количеством осадков

По его словам, сейчас не фиксируются сильные отрицательные аномалии, способные заметно "утянуть" среднемесячную температуру вниз, а в течение месяца осадков будет немного. Об этом пишет РИА Новости.

Климатическая норма – это средние многолетние показатели за длительный период, и небольшое превышение нормы означает умеренную положительную аномалию без резких перепадов.

Дефицит осадков обычно ведет к редким и непродолжительным снегопадам, поэтому устойчивый снежный покров может сформироваться позже обычного или быть неустойчивым. При этом кратковременные осадки и скользкие участки на дорогах и тротуарах в отдельные дни не исключены.

Что это значит для горожан: вероятны частые переходы через 0 градусов, ночные заморозки и утренние гололедные условия. Рекомендуется слоеная одежда, нескользкая обувь, автомобилистам – зимние шины и аккуратный стиль вождения.