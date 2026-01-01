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  3. Ноябрь в Москве будет чуть теплее нормы и с малым количеством осадков

Ноябрь в Москве будет чуть теплее нормы и с малым количеством осадков

В ноябре в Москве ожидается погода чуть теплее климатической нормы и с малым количеством осадков. Об этом сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

По его словам, сейчас не фиксируются сильные отрицательные аномалии, способные заметно "утянуть" среднемесячную температуру вниз, а в течение месяца осадков будет немного. Об этом пишет РИА Новости.

Климатическая норма – это средние многолетние показатели за длительный период, и небольшое превышение нормы означает умеренную положительную аномалию без резких перепадов.

Дефицит осадков обычно ведет к редким и непродолжительным снегопадам, поэтому устойчивый снежный покров может сформироваться позже обычного или быть неустойчивым. При этом кратковременные осадки и скользкие участки на дорогах и тротуарах в отдельные дни не исключены.

Что это значит для горожан: вероятны частые переходы через 0 градусов, ночные заморозки и утренние гололедные условия. Рекомендуется слоеная одежда, нескользкая обувь, автомобилистам – зимние шины и аккуратный стиль вождения.

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Метки: Москва прогноз погоды
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