Снег в Москве не задержится до зимы: когда столица наконец побелеет

В интервью ИС "Вести" синоптик пояснил, что в ближайшие две недели снег в Москве не сможет надолго задержаться. В первой половине ноября город, по его оценке, останется в периоде глубокой осени и предзимья.

"Что касается формирования устойчивого снежного покрова, то на прогностическом горизонте в две недели он не планируется", – отметил Тишковец.

По словам специалиста, для появления постоянного снежного покрова необходим устойчивый переход температуры через ноль к отрицательным значениям. Пока такого похолодания в ближайшие недели не ожидается.

Почему первый снег не означает наступление зимы

В ноябре в Москве уже могут идти снегопады, однако это еще не означает, что город надолго окажется под снегом. При дневной температуре выше нуля осадки тают, а после очередного похолодания снежный слой может появиться снова. Поэтому метеорологи различают временный и устойчивый снежный покров.

Не стоит путать его и с началом метеорологической зимы. Ее обычно связывают с устойчивым переходом среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону отрицательных значений. Снежный покров может сформироваться позднее – даже после наступления морозной погоды.

Когда снег обычно ложится в Москве

По современной климатической норме 1991–2020 годов, средняя дата установления постоянного снежного покрова в столице приходится на 27–28 ноября. При этом сроки сильно различаются от года к году: в последние годы снег нередко задерживается до первой половины декабря.

Например, в 2025 году постоянный снежный покров установился в Москве только 22 декабря. По словам синоптика Ильи Винштейна, на сроки влияет не только общая температура воздуха, но и городской эффект теплового острова: плотная застройка и нагретые поверхности помогают столице сохранять тепло, поэтому снег здесь может появляться позже и таять быстрее, чем в Подмосковье.