Обновлен перечень школьных учебников

В список включены, в частности, издания по истории регионов, воссоединившихся с Россией, а также учебник "Обществознание: базовый уровень" для колледжей и техникумов.

Среди новых позиций – учебники "История нашего края. Донбасс и Новороссия" для 5-х и 6–7-х классов. В министерстве отметили, что эти пособия позволяют изучать историю Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в общем историческом контексте. В школы они поступят с 1 сентября.

Кроме того, в федеральный перечень добавлены региональные учебники по истории для учащихся 5–7-х классов по Краснодарскому краю, республикам Марий Эл, Адыгея, Бурятия, Чувашия, Мордовия, Ингушетия, Сахалинской области и других субъектов России.

Перечень охватывает все уровни общего образования. Для начальной школы утверждены учебники по русскому языку, литературному чтению, родному языку и литературному чтению на родном языке (в том числе хакасский, адыгейский, башкирский, мокшанский, осетинский, татарский, удмуртский и другие), иностранным языкам, математике, окружающему миру, основам религиозных культур и светской этики и ряду иных дисциплин.

Для основного общего образования утверждены издания по русскому языку и литературе, иностранным языкам, математике, информатике, географии, физике, химии, биологии и другим предметам. Для среднего общего образования представлены учебники по русскому языку и литературе, иностранным языкам, алгебре и геометрии, информатике, физике, химии и другим направлениям.

Отдельные позиции перечня касаются учебников для вариативной части образовательных программ, адаптированных общеобразовательных программ, а также программ среднего профессионального образования по общеобразовательным дисциплинам. Для изданий, исключенных из федерального перечня, установлен предельный срок использования, что должно обеспечить поэтапный переход на новые учебники.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил завершение ключевых изменений в линейке изданий по истории и обществознанию. "В новом учебном году мы завершаем внедрение полной линейки единых учебников по истории для 5–9-х классов, а также школы получат единые учебники по обществознанию для 9–10-х классов, продолжаем работу по подготовке пособий по другим предметам", – приводит пресс-служба министерства слова главы ведомства.

Ранее сообщалось, что обучение по единым региональным учебникам истории, подготовленным в том числе для Новороссии и Донбасса, начнется с 1 сентября 2026 года.

Единые учебники – государственные учебные пособия, разработанные по единой федеральной программе и образовательному стандарту. Они призваны создать одинаковое образовательное пространство в школах, чтобы ученик из любого региона России получал идентичный базовый объем знаний и изучал предмет с одинаковых мировоззренческих позиций.

Официальный перечень школьных учебников содержит список учебных пособий, которые можно использовать для преподавания в школах.