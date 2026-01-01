Пенсии в сентябре вырастут у 4 категорий граждан

Самая значительная категория – пенсионеры, которым в августе исполнилось 80 лет. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и надбавка за уход составят около 11 тыс. руб. ежемесячно, повышение не будет разовой выплатой, сообщила эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова.

Еще одна категория – граждане, которым в августе установили первую группу инвалидности. Для них фиксированная выплата также увеличивается, но, если повышенная выплата уже была назначена из-за инвалидности, после достижения 80 лет повторного удвоения не будет, оно производится единожды по наиболее выгодному основанию, пояснила эксперт ТАСС в субботу, 29 августа 2026 года.

Третья категория – получатели накопительной пенсии. В сентябре они начнут получать повышенные выплаты, перерасчет которых прошел 1 августа. Это связано с результатами инвестирования пенсионных накоплений за предыдущий год. Прибавка составит 17,3%.

В случае с работающими пенсионерами прибавка индивидуальна, поскольку учитывается максимум три пенсионных коэффициента. В августе был сделан ежегодный перерасчет страховых пенсий для тех, за кого работодатели в 2025 году перечисляли страховые взносы.

В последний раз пенсии россиянам увеличивали в августе.