Пикантные маринованные голубцы на зиму: каждую осень закатываю несколько банок, до весны не остается ни одной

Ингредиенты:
- капуста белокочанная – 1 кочан среднего размера;
- морковь – 500 г;
- перец сладкий красный – 2 шт. среднего размера;
- чеснок – 1 головка;
- петрушка, кинза – пучки по 25-30 г;
- перец чили – 0,5 стручка среднего размера.
Для маринада из расчета на 1 л воды:
- сахар-песок – 80 г;
- соль – 2 ст. л.;
- уксус столовый 9% – 100 мл;
- масло растительное рафинированное – 100 мл;
- лавровый лист – 2 шт.;
- перец черный горошком – 6-8 шт.;
- сухая приправа для моркови по-корейски – 1 ч. л. с горкой.
Как приготовить маринованные овощные голубцы на зиму: пошаговый рецепт
- Готовлю овощи и зелень, мою и обсушиваю на бумажном полотенце. Морковь и чеснок чищу, у сладкого перца удаляю плодоножки, семена и перегородки. У чили также удаляю семена и перегородки, чтобы закуска не горчила.
- Снимаю поврежденные верхние листья с капусты, аккуратным конусом вырезаю кочерыжку. Погружаю кочан в большую кастрюлю с кипящей подсоленной водой. Варю его на среднем огне около пяти минут, постепенно отделяя размягчившиеся верхние листья с помощью двух вилок.
- Обсушиваю остывшие листья на бумажном полотенце и срезаю утолщения у их основания.
- Делаю овощную начинку. Морковь тру на специальной терке для корейских салатов длинной тонкой соломкой. Перец режу тонкой соломкой ножом. Чеснок тру на мелкой терке или пропускаю через пресс. Чили режу тонкими полукольцами. Зелень мелко рублю ножом.
- Соединяю ингредиенты для начинки в миске, хорошо перемешиваю, слегка перетирая овощи, чтобы они начали выделять сок, и оставляю их на 10-15 минут.
- Выкладываю на каждый капустный лист по 2-2,5 столовые ложки начинки. Сворачиваю голубец конвертом, подворачивая открытые боковые края капусты внутрь. Стараюсь, чтобы все голубцы были примерно одного размера – это залог того, что они одинаково хорошо промаринуются.
- Плотно выкладываю голубцы в простерилизованные и еще теплые литровые банки.
- Делаю маринад: вливаю в кастрюлю воду, добавляю масло, сахар, соль, лаврушку, приправу для корейской моркови и перец горошком. Включаю огонь, довожу до кипения и провариваю 2-3 минуты до растворения соли и сахара. По опыту, если уложить голубцы очень плотно в две или три литровые банки, то литра маринада достаточно. Однако на всякий случай делаю его из расчета на 1,5 литра, пропорционально увеличив количество соли, сахара и уксуса в 1,5 раза.
- Выключаю огонь, вливаю в кастрюлю уксус, перемешиваю и заливаю горячим маринадом голубцы в банках. Овощи должны быть покрыты им. Как показал опыт, удобнее вливать маринад неспеша, порциями, чтобы он проник до низа банок и заполнил все пустоты.
- Кладу на дно большой глубокой кастрюли вафельное полотенце или хлопчатобумажную салфетку, поверх нее ставлю банки и наливаю горячую воду так, чтобы она доставала до их "плечиков". Вода должна быть той же температуры, что и содержимое банок (около 70-80°C), иначе стекло может полопаться.
- Стерилизую банки с голубцами на среднем огне в течение 20 минут после закипания воды.
- После этого закатываю их предварительно прокипяченными крышками. Переворачиваю заготовки вверх дном на плотное полотенце, накрываю пледом и оставляю до остывания. Храню заготовки в темном прохладном месте.