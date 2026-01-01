Пикантные маринованные голубцы на зиму: каждую осень закатываю несколько банок, до весны не остается ни одной

Маринованные овощные голубцы на зиму в банках – вкусная и оригинальная закуска, которую можно подать на гарнир или как самостоятельное блюдо. Мясо для них не нужно – для начинки я беру морковь, сладкий перец и чеснок со свежей зеленью, а приправа в корейском стиле и чили добавляют блюду приятную остроту и пикантность.