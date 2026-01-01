Положительная температурная аномалия сохранится в Москве до конца недели

В среду, 11 ноября, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. День пройдет преимущественно без осадков, а столбики термометров поднимутся до отметки +3…+5°C. Об этом пишет ТАСС.

В четверг, 12 ноября, характер погоды немного изменится: небо затянет тучами, синоптики прогнозируют небольшие осадки. Дневная температура воздуха в этот день составит +2…+4°C.

В пятницу, 13 ноября, в городе станет еще теплее, однако москвичам понадобятся зонты. Днем прогнозируется плотная облачность, а местами пройдет умеренный дождь. При этом воздух прогреется до +4…+6°C.

Аномальное тепло задержится в Центральной России на неделю. Пик тепла придется на пятницу, 13 ноября, когда в средней полосе обычно начиналась метеорологическая зима, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Вадим Заводченков.