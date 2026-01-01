Порядок начисления премий и сверхурочных с 1 сентября будет изменен

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Премии и сверхурочные становятся обязательными

Премии и оплата сверхурочных перестанут быть для компании просто дополнительным бонусом, пояснил "Прайму" управляющий партнер агентства А2 Алексей Чихачев в субботу, 29 августа 2026 года. Выплаты, предусмотренные системой KPI, становятся обязательными. Если премия закреплена в системе мотивации и сотрудник выполнил установленные показатели, выплата должна производиться в соответствии с установленными условиями.

"Кроме того, регулярные премии включаются в расчет среднего заработка, а значит, вырастут отпускные и командировочные. По предварительным оценкам, для компании, где премия составляет треть дохода сотрудника, годовой фонд оплаты труда может вырасти на 4–7% без какого-либо повышения окладов", – говорит Чихачев.

Увеличение годового лимита переработок

Отдельно меняются правила сверхурочной работы. Годовой лимит переработок увеличивается с 120 до 240 ч. При этом первые 120 ч. будут оплачиваться в полуторном размере, а каждый последующий час – в двойном.

Таким образом, работодателям придется учитывать не только возможность увеличить объем сверхурочной работы, но и ее стоимость. Для компаний с сезонными пиками нагрузки это может изменить привычную экономику привлечения дополнительных рабочих часов.

По оценке Чихачева, особенно заметным эффект может быть для ретейла, логистики и сезонных производств. В таких сферах работодателю в определенных случаях может оказаться выгоднее нанять двух дополнительных сотрудников на период пикового спроса, чем оплачивать большой объем переработок постоянной команды по двойной ставке.

Сроки выплаты зарплаты, смена банка и другие изменения

Еще одно требование касается сроков выплаты заработной платы. Работодатель должен закрепить во внутренних документах две конкретные даты выплаты зарплаты. Интервал между ними не должен превышать 15 дней. Формулировки вроде "до конца недели" не заменяют установленные даты.

Работник также получает возможность сменить банк для получения заработной платы, заранее уведомив об этом работодателя. Давление со стороны компании с целью сохранить сотрудника в корпоративном зарплатном проекте не должно препятствовать реализации этого права.

Обязательным остается и расчетный листок. При выплате заработной платы сотруднику должна предоставляться информация о том, из чего складывается его начисление: окладе, премиях, компенсациях, надбавках и удержаниях. Расчетный документ может предоставляться в бумажном или электронном виде.

Для работодателей основная практическая задача перед 1 сентября – проверить положение о премировании и условия выплат по KPI, пересчитать влияние регулярных премий на средний заработок, оценить стоимость сверхурочных и проверить закрепленные в документах даты выплаты зарплаты. Как отмечает Чихачев, изменения делают экономию на персонале менее выгодной: компаниям придется учитывать стоимость переработок, гарантированных выплат и связанных с ними начислений.