Праздники 11 ноября: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В этот день отмечают:

День экономиста в России;

День работника восстановительного поезда в России;

День офтальмолога в России;

Всемирный день шопинга на торговых площадках разных стран;

Международный день энергосбережения;

Всемирные дни оригами и День оригами в Японии;

Международный день патологии;

День памяти (День перемирия) в Великобритании, Канаде, Австралии и других странах Содружества наций;

День ветеранов в США;

День военного пенсионера в России;

День памяти преподобномученицы Анастасии Римляныни;

День памяти преподобного Аврамия Затворника и блаженной Марии, племянницы его;

народный календарь: день Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы.

Праздники 11 ноября 2026 года

День экономиста в России. Профессиональный праздник установлен приказом Министерства экономического развития РФ от 24 ноября 2015 года. Дата связана с основанием Императорского Вольного экономического общества, учрежденного 11 ноября 1765 года по новому стилю. Общество занималось развитием сельского хозяйства и распространением практических экономических знаний.

День работника восстановительного поезда в России. Профессиональная дата связана с приказом Народного комиссариата путей сообщения СССР от 11 ноября 1936 года №168Ц "О перестройке работы восстановительных поездов". Документ предусматривал реорганизацию их работы и переименование вспомогательных поездов в восстановительные. Сегодня такие составы ликвидируют последствия железнодорожных аварий и крушений, помогают восстанавливать поврежденные пути и движение поездов.

День офтальмолога в России. Неофициальный профессиональный праздник врачей, которые занимаются диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний глаз. В России его отмечают 11 ноября, однако официального статуса эта дата не имеет. Ее не следует путать с Международным днем офтальмологии, который приходится на 8 августа, и Всемирным днем зрения, отмечаемым во второй четверг октября.

Всемирный день шопинга. Масштабная торговая акция, которая ежегодно проходит 11 ноября на китайских и международных онлайн-площадках. История даты началась с китайской студенческой традиции начала 1990-х годов: четыре единицы в записи 11.11 символически связывали с одиночеством. В 2009 году компания Alibaba Group использовала эту дату для крупной распродажи на своей торговой площадке. В первой акции участвовали всего 27 продавцов, но со временем она превратилась в одно из крупнейших событий мировой электронной коммерции. Сейчас к распродаже присоединяются международные бренды, интернет-магазины и торговые платформы, а скидочные кампании на некоторых площадках продолжаются не один день. Всемирный день шопинга – не официальный международный праздник, а коммерческая инициатива.

Международный день энергосбережения. Дата появилась в 2008 году по инициативе участников международного школьного проекта SPARE, посвященного рациональному использованию ресурсов и энергии. День отмечают общественные организации, образовательные учреждения и предприятия в разных странах, в том числе в России. Его цель – привлечь внимание к сокращению потерь энергии, экономному использованию ресурсов и развитию энергоэффективных технологий.

Всемирные дни оригами и День оригами в Японии. В Японии 11 ноября отмечают День оригами. Международное сообщество любителей этого искусства проводит Всемирные дни оригами с 24 октября по 11 ноября. Эти даты посвящены популяризации искусства складывания фигур из бумаги и международному общению мастеров и поклонников оригами.

Международный день патологии. Профессиональная дата учреждена в 2014 году Королевским колледжем патологов Великобритании совместно с организациями, работающими в области патологии и лабораторной медицины. Она посвящена специалистам, которые исследуют изменения в тканях и органах, помогают выявлять заболевания и уточнять диагнозы. Дату отмечают во вторую среду ноября, поэтому в 2026 году она приходится на 11 ноября.

День памяти (День перемирия) в Великобритании, Канаде, Австралии и других странах Содружества наций. 11 ноября вспоминают погибших в Первой мировой войне и последующих вооруженных конфликтах. Дата связана с Компьенским перемирием, вступившим в силу 11 ноября 1918 года в 11 часов утра и остановившим боевые действия на Западном фронте. Перемирие не означало юридического завершения войны: мирные договоры были подписаны позднее. В Великобритании памятные мероприятия проходят как непосредственно 11 ноября, так и в ближайшее к этой дате воскресенье.

День ветеранов в США. Национальный праздник посвящен всем, кто служил в вооруженных силах страны. Изначально 11 ноября в США отмечали годовщину перемирия в Первой мировой войне. В 1954 году праздник получил название Дня ветеранов и стал посвящен военнослужащим всех поколений, независимо от того, участвовали ли они в боевых действиях.

День военного пенсионера в России. Неофициальная дата посвящена бывшим военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств, вышедшим на пенсию после службы. Точное происхождение этой традиции не установлено. День военного пенсионера не имеет статуса государственного или официального профессионального праздника.

День памяти преподобномученицы Анастасии Римляныни. Русская православная церковь 11 ноября чтит святую, пострадавшую за христианскую веру в III веке во время гонений в Римской империи. День ее памяти отмечался в византийских календарях X века и древнерусских месяцесловах конца XI века. 11 ноября 2026 года приходится на среду, постный день, когда разрешена пища с растительным маслом.

День памяти преподобного Аврамия Затворника и блаженной Марии, племянницы его. Аврамий жил в IV веке близ Эдессы и около 50 лет провел в затворничестве, посвятив себя молитве и аскетической жизни. По житию, он временно оставил уединение, чтобы проповедовать христианство язычникам, а позднее помог племяннице Марии раскаяться и вернуться к монашескому подвигу.

Аврамий Овчар и Анастасия Овечница. В русском народном календаре 11 ноября носит эти названия. Преподобного Аврамия считали покровителем овчаров, а святую Анастасию – заступницей овец и овечьих стад. В этот день пастухов особо чествовали: угощали и благодарили за сохранность стад. В Рязанской губернии праздник называли Овечьим.