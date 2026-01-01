В этот день отмечают:

День Военной присяги в России;

День работника налоговых органов Российской Федерации;

День бухгалтера в России;

Всемирный день приветствий;

Всемирный день телевидения;

День вооруженных сил Греции;

День общего договора о мире в Боснии и Герцеговине;

Праздник Зервана-Акарана;

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных;

Михайлов день в народном календаре.

Праздники 21 ноября 2026 года

День Военной присяги в России. Эта памятная дата установлена федеральным законом от 13 июня 2023 года. Она посвящена военной присяге – торжественному обещанию военнослужащего соблюдать конституцию и законы, выполнять приказы командиров и защищать Отечество. Дата 21 ноября закреплена в календаре памятных дат России.

День работника налоговых органов Российской Федерации. Профессиональный праздник учрежден указом президента России от 11 ноября 2000 года. Дата выбрана в память о создании 21 ноября 1991 года Государственной налоговой службы РСФСР, которая положила начало современной системе налоговых органов страны.

День бухгалтера в России. Праздник отмечают специалисты, отвечающие за бухгалтерский учет, отчетность и финансовые операции организаций. Дата 21 ноября связана с подписанием в 1996 году закона "О бухгалтерском учете". При этом праздник не имеет единого официального статуса: в профессиональной среде существуют и другие даты его празднования.

Всемирный день приветствий. Праздник появился в 1973 году по инициативе американских братьев Майкла и Брайена Маккормаков. Они предложили отмечать его как напоминание о том, что мирные отношения между людьми и странами начинаются с общения. По традиции в этот день приветствуют как можно больше людей, знакомых и незнакомых, показывая важность открытого диалога.

Всемирный день телевидения. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила эту дату в декабре 1996 года. Она приурочена к проведению первого Всемирного телевизионного форума, состоявшегося 21 ноября того же года. Праздник напоминает о роли телевидения в распространении информации, культурном обмене и обсуждении важных общественных вопросов.

День общего договора о мире в Боснии и Герцеговине. Дата связана с парафированием Дейтонских соглашений 21 ноября 1995 года на американской военной базе Райт-Паттерсон в штате Огайо. Договоренности стали основой прекращения вооруженного конфликта в Боснии и Герцеговине и определили послевоенное устройство страны. Окончательно соглашение подписали в Париже 14 декабря 1995 года.

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Православная церковь чтит архангела Михаила – предводителя небесного воинства, которого в христианской традиции считают защитником веры и борцом со злом. Вместе с ним в этот день вспоминают ангельские силы. Празднование установили в IV веке: оно связано с почитанием ангелов и утверждением церковного учения о них. Дата 8 ноября по юлианскому календарю соответствует 21 ноября по современному гражданскому календарю.

Михайлов день в народном календаре. В русском народном календаре 21 ноября называют Михайловым днем, Михайловскими грязями или Михайловскими оттепелями. Считалось, что к этому времени завершаются основные полевые работы, крестьяне рассчитываются за урожай и готовятся к зиме. Праздник сопровождался семейными застольями, походами в гости и общей трапезой – михайловской братчиной. На стол подавали мясные блюда, кашу, пироги и домашнее пиво.