Праздники 26 августа: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В этот день также отмечают:

Международный день актера;

День равенства женщин в США;

День памяти Тихона Задонского;

Годовщину нашествия Тохтамыша.

Праздники и памятные даты 26 августа 2026 года

День благодарности собаке. Появился в США в 2004 году как Национальный день собаки по инициативе защитницы животных Колин Пейдж, но получил распространение и в других странах мира, в том числе в России.

Вот как на День благодарности писали, например, в ГУ МЧС по Амурской области: "Четвероногие друзья на службе в МЧС России – не просто собаки, но и преданные друзья, готовые прийти на помощь в любой ситуации. Без работы этих удивительных животных многие пострадавшие так и не были бы найдены".

На самом деле, когда пытаешься охватить одним взглядом вклад собак в жизнь наших обществ, это получается лишь с большим трудом. Собаки выпасают и защищают стада домашних животных, перевозят грузы (особенно на севере), защищают жилье и имущество, выполняют функции поводырей для слепых и поддерживают людей с инвалидностью. Да мало ли что еще!

Известно, например, что сенбернар по кличке Барри в период с 1800 по 1812 год спас в Альпах жизни 40 человек. Как-то раз он спас маленького мальчика и нес его на себе в монастырь по глубокому снегу пять километров.

В общем, оснований для благодарности более чем хватает. Этот день можно отметить, например, какими-то новыми лакомствами, игрушками, долгими прогулками (хорошо бы без поводка, но для этого нужно найти подходящее место, что в современном городе может быть нетривиальной задачей).

И, конечно, этот день – хороший повод, чтобы задуматься о проблемах бездомных животных, о том, как можно помочь приютам.

Международный день актера. Утверждают, что этот праздник связан с именем святого Генезия (Генесия). Тот был актером в Древнем Риме и однажды участвовал в представлении перед императором Диоклетианом. Во время же представления Генезий объявил, что увидел ангелов и пожелал принять крещение. Вот только императору не нравились христиане – с 303 года он развернул кампанию гонений на них. Так что Генезий был предан пыткам, а потом и казнен. Генезия считают покровителем актеров, клоунов, комиков, танцоров, эпилептиков, музыкантов.

Кажется, относительно официальным день памяти святого становится в 1975 году. Тогда на 35-м конгрессе Международного института театра предложили чествовать актеров 26 августа каждого года.

Вне зависимости от реальной истории праздника, его вспоминают, о нем активно пишут на профильных ресурсах. В том числе и в России. Например, это делали кинотеатр имени Горького и Калининградский областной театр кукол, Астраханский ТЮЗ и Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения.

К этому дню нередко бывают приурочены спектакли и бенефисы, творческие встречи и интерактивы, капустники, вечеринки.

Как можно отпраздновать День актера? Посмотреть все фильмы с Одри Хепбёрн? Или устроить марафон имени Лоуренса Оливье?

День равенства женщин в США. Установлен конгрессом в 1971 году по инициативе Беллы Абзуг, приурочен к дате вступления в силу в 1920 году Девятнадцатой поправки к Конституции США, предоставившей американским женщинам избирательное право.

"Ураган Белла" была заметным игроком на политической сцене США в первой половине 1970-х. В 1970 была избрана в палату представителей США, активно боролась против участия в войне во Вьетнаме, стала сооcновательницей движения "Женщины за мир", выступала оппонентом президента Никсона. Забавный нюанс: Абзуг всегда приходила в палату в широкополой шляпе. Она шутила, что в противном случае депутаты-мужчины приняли бы ее за секретаршу.

Борьба за активное избирательное право для женщин велась в США более 70 лет, с конференции в Сенека-Фоллс. Впервые текст поправки был внесен на рассмотрение в конгресс еще в 1878 году и был отвергнут. С тех пор женщины-активистки при поддержке наиболее разумных мужчин пытались добиться этого снова и снова. Прорыв был достигнут в 1910 году, когда за избирательное право для женщин высказалась Калифорния.

Первая мировая война внесла свои коррективы во многие вещи, в том числе в вопрос об избирательных правах. Так, в 1918 году право участвовать в выборах получили британки старше 30 лет, в 1919 годы – подданные Нидерландов. В 1920 году их примеру последовали и в США.

Предоставление избирательных прав женщинам – одна из важных вех XX века. Пренебрегать громадным креативным потенциалом половины человечества, запирать его на кухне просто ... неразумно. И это предельно мягкая формулировка.

День памяти Тихона Задонского. Тихон родился в 1724 году, при рождении его звали Тимофеем Савельевичем Кирилловым. Рано лишился отца, детство будущего святого прошло в крайней нужде. В 1738 году был зачислен в Новгородскую духовную славянскую школу (с 1740 года – семинария), где и провел немалую часть своей жизни: 14 лет в качестве ученика, а потом во главе кафедры риторики.

В 1761 году хиротонисан во епископа Кексгольмского и Ладожского, также выполнял обязанности викария Новгородской епархии. В 1763–1767 годах – епископ Воронежский и Елецкий.

Тихон считается крупным религиозным просветителем, его авторству принадлежат поучения, тексты "Сокровище духовное, от мира собираемое" и "Об истинном христианстве". Помимо прочего, Тихон настаивал на необходимости молитвы не только в церкви, но и "в доме, в собрании, при делах, в пути, на ложе, идя и сидя, трудясь и отдыхая".

Скончался 13 (26) августа 1783 года. Свидетельства о чудесах при его мощах обеспечили Тихону канонизацию в 1861 году.

Годовщина нашествия Тохтамыша. Конечно, события осады и разорения Москвы в 1382 году не являются праздником. Однако это значимая дата, о которой стоит помнить.

23 августа 1382 года к Москве подошел передовой отряд ордынцев. Князь Дмитрий (известный нам как Донской, но получивший это прозвище много позднее тех событий) ранее убыл в Кострому.

Попытки Тохтамыша взять Москву штурмом успехом не увенчались, однако обман, к которому, как считается, привлекли сыновей суздальского князя, все же открыл городские ворота.

"И была в граде сеча зла и вне града тако же сеча велика. И до тех пор секли, пока руки и плечи их не ослабли и не обессилели они", – плачет автор "Повести о нашествии Тохтамыша".

Оценки числа погибших разнятся. Если ориентироваться на выплаты, которые делались за уборку трупов, то получается от 10 тыс. до 24 тыс. погибших. При этом собственно население Москвы, как предполагают, вряд ли было более 20 тыс.

В итоге князь Дмитрий отправил в Орду дань за два года, а Тохтамыш все-таки закрепил великое княжение за московским родом. Происходило же это лишь через два года после Куликовской битвы.

Важно понимать: и с поражениями, и с победами все может быть очень непросто.