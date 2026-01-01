Праздники 29 августа: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В этот день отмечают:

День дальнобойщика;

Международную ночь летучих мышей;

День рождения мотоцикла;

День памяти священномученика Диомида врача;

Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа;

Ореховый, Хлебный, или Третий Спас.

Праздники 29 августа 2026 года

День дальнобойщика. Неофициальный профессиональный праздник российских водителей, которые перевозят грузы на большие расстояния. Его отмечают в последнюю субботу августа, поэтому в 2026 году дата приходится на 29 августа. Праздник посвящен труду водителей большегрузов и не имеет статуса государственного профессионального дня.

Международная ночь летучих мышей. Международная природоохранная акция проходит в последние полные выходные августа. В 2026 году она состоится 29 и 30 августа. В разных странах организуют просветительские мероприятия, ночные экскурсии и наблюдения за летучими мышами, рассказывая об их роли в экосистемах и необходимости охраны этих животных.

День рождения мотоцикла. Неофициальная историко-техническая дата связана с Daimler Reitwagen. 29 августа 1885 года Готлиб Даймлер зарегистрировал патент на созданное вместе с Вильгельмом Майбахом двухколесное моторное транспортное средство с бензиновым двигателем. Reitwagen считается одним из первых и важнейших прообразов современного мотоцикла.

День памяти священномученика Диомида врача. Православная церковь 29 августа вспоминает мученика Диомида, христианина и врача, пострадавшего за веру в конце III века. В церковном календаре его память совершается в этот же день, наряду с другими святителями и мучениками.

Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа. Памятная дата посвящена перенесению в 944 году Нерукотворенного Образа Спасителя из Едессы в Константинополь. Согласно христианскому преданию, образ чудесным образом запечатлел лик Христа на полотне, или убрусе. Русская православная церковь отмечает этот праздник 29 августа.

Ореховый, Хлебный, или Третий Спас. Народные названия 29 августа связаны с окончанием летнего сельскохозяйственного цикла. Ореховым день стали называть из-за созревания и сбора лесных орехов, прежде всего лещины, Хлебным – в связи с завершением жатвы и появлением хлеба из муки нового урожая, а Третьим Спасом потому, что он завершает последовательность трех августовских Спасов. В народной традиции встречается и название Холщовый Спас, связанное с ярмарочной торговлей тканями.