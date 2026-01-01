Праздники 30 августа: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В этот день отмечают:

День шахтера;

Международный день пропавших без вести людей;

Международный день китовой акулы;

Международный день сорта вина каберне-совиньон;

День рождения электрического пылесоса;

День рождения аудиокассеты;

День пляжа;

День Франкенштейна;

День поджаренного зефира;

День памяти священномученика Мирона Кизического;

Мирон Ветрогон, или Вдовьи помочи.

Праздники 30 августа 2026 года

День шахтера. Профессиональный праздник работников угольной промышленности отмечается в России в последнее воскресенье августа. В 2026 году он приходится на 30 августа. Дата посвящена шахтерам, горным мастерам, проходчикам, инженерам и другим специалистам угольной отрасли.

Международный день пропавших без вести людей. 30 августа по инициативе ООН отмечается Международный день жертв насильственных исчезновений. Генеральная Ассамблея ООН учредила эту дату резолюцией 65/209 от 21 декабря 2010 года. День посвящен проблеме людей, которые были похищены, незаконно лишены свободы или исчезли при обстоятельствах, когда власти скрывают их судьбу или местонахождение. ООН призывает государства предотвращать такие преступления, устанавливать судьбу пропавших и защищать права их родственников.

Международный день китовой акулы. Природоохранная дата посвящена китовой акуле – крупнейшей из ныне живущих рыб. В этот день привлекают внимание к сокращению численности вида, угрозам со стороны рыболовства и загрязнения океана и необходимости сохранения морских экосистем.

Международный день сорта вина каберне-совиньон. Неофициальная дата посвящена одному из наиболее распространенных и известных сортов винограда. Каберне-cовиньон выращивают во многих винодельческих регионах мира, а сам сорт ценится за способность хорошо адаптироваться к различным климатическим условиям и давать вина с выраженной структурой и ароматом.

День рождения электрического пылесоса. Неофициальная историко-техническая дата связана с британским изобретателем Хьюбертом Сесилом Бутом. В 1901 году он запатентовал конструкцию электрического пылесоса, ставшую одним из этапов развития современной техники для уборки.

День рождения аудиокассеты. 30 августа 1963 года компания Philips представила компакт-кассету (аудиокассету) на Берлинской радиовыставке. Формат был разработан для записи и воспроизведения звука и позднее получил широкое распространение в бытовой аудиотехнике.

День пляжа. Неофициальная тематическая дата, посвященная отдыху на побережье и у водоемов. Праздник также используют как повод обратить внимание на чистоту пляжей и ответственное отношение к природным территориям.

День Франкенштейна. Неофициальная культурная дата связана с романом Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей" и образом Виктора Франкенштейна. Дата посвящена литературному произведению и его многочисленным воплощениям в театре, кино и массовой культуре. Праздник совпадает с днем рождения писательницы.

День поджаренного зефира. Неофициальная гастрономическая дата, распространенная преимущественно в США. Она связана с традицией поджаривать маршмеллоу на открытом огне во время отдыха на природе.

День памяти священномученика Мирона Кизического. Православная церковь 30 августа вспоминает пресвитера Мирона Кизического, пострадавшего за христианскую веру в III веке. Согласно церковному преданию, он отличался кротостью и милосердием и сохранил верность христианству во время гонений.

Мирон Ветрогон, или Вдовьи помочи. В народном календаре 30 августа связывали с сильными ветрами конца лета, поэтому день получил название Мирон Ветрогон. Второе название – Вдовьи помочи – связано с традицией помогать вдовам, сиротам и нуждающимся с уборкой урожая, заготовкой дров и другими хозяйственными делами. По народным приметам, по погоде этого дня судили о предстоящей осени.