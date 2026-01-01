Праздники 31 августа: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В этот день отмечают:

День ветеринарного работника России;

Международный день лиц африканского происхождения;

Всемирный день дистанционного обучения;

День блога;

День памяти святых мучеников Флора и Лавра;

Флор и Лавр, или Лошадиный праздник.

Праздники 31 августа 2026 года

День ветеринарного работника России. Профессиональный праздник специалистов ветеринарной медицины отмечается 31 августа. Дата посвящена ветеринарным врачам, фельдшерам и другим работникам отрасли, которые занимаются профилактикой и лечением заболеваний животных, ветеринарным контролем и сохранением эпизоотического благополучия.

Международный день лиц африканского происхождения. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 31 августа Международным днем лиц африканского происхождения в 2020 году. Дата посвящена истории, культуре и вкладу людей африканского происхождения в развитие общества, а также привлечению внимания к проблемам расовой дискриминации и защите прав человека.

Всемирный день дистанционного обучения. Неофициальная тематическая дата посвящена дистанционному образованию и развитию технологий, позволяющих получать знания независимо от места проживания. Она обращает внимание на значение онлайн-курсов, цифровых образовательных платформ и удаленного доступа к обучению.

День блога. 31 августа отмечается неофициальный День блога, или Blog Day. Традиция возникла в блогосфере в середине 2000-х годов и была связана с рекомендацией читателям пяти интересных блогов из разных тематик и стран. Дата стала одним из ранних символических праздников интернет-культуры.

День памяти святых мучеников Флора и Лавра. Православная церковь 31 августа вспоминает братьев Флора и Лавра, живших во II веке. Согласно церковному преданию, они были искусными каменотесами, исповедовали христианство и пострадали за веру. В России святых традиционно почитают как покровителей лошадей.

Флор и Лавр, или Лошадиный праздник. В народном календаре 31 августа был днем особого внимания к лошадям. Их чистили, украшали, хорошо кормили и старались не использовать для тяжелой работы. В некоторых местностях животных приводили к храму для молитвы и окропления святой водой. День также считался временем завершения основных летних полевых работ и подготовки хозяйства к осени. По народным поверьям, забота о лошади в этот день должна была обеспечить ее здоровье и благополучие на весь следующий год.