Праздники 6 ноября: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В этот день отмечают:

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны;

Международный день памяти животных, погибших от рук человека;

Международный день саксофона;

День независимых женщин;

День поиска центра города;

Праздник иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость";

День Густава Адольфа в Швеции.

Праздники 6 ноября 2026 года

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны. Учрежден ООН в 2001 году, чтобы привлечь внимание к экологическим последствиям боевых действий. Во время вооруженных конфликтов вода отравляется, леса вырубаются, а дикие животные гибнут, из-за чего экосистемы разрушаются на десятилетия вперед. Дата напоминает, что ущерб природе не должен быть просто "сопутствующими потерями".

Международный день памяти животных, погибших от рук человека. Посвящен памяти всех живых существ, которые пострадали из-за жестокости, небрежности или корысти людей. Активисты и зоозащитники используют эту дату, чтобы напомнить обществу об ответственности за домашних и диких животных. Проводятся просветительские акции, призывающие к гуманному обращению с братьями нашими меньшими. Люди зажигают свечи и собирают средства для приютов, чтобы почтить память погибших и помочь выжившим животным.

Международный день саксофона. Приурочен ко дню рождения Адольфа Сакса, бельгийского музыкального мастера, который изобрел этот инструмент в 1840-х годах. Саксофон завоевал мир благодаря своему уникальному, глубокому звучанию и стал символом джазовой музыки. Сегодня этот день отмечают музыканты, композиторы и просто любители музыки по всему земному шару. В честь праздника повсеместно устраивают джазовые концерты, музыкальные вечера и открытые уроки игры на саксофоне.

День независимых женщин (также – День независимых, гордых и одиноких женщин). Этот неофициальный праздник прославляет женскую самодостаточность, силу духа и право самостоятельно выбирать свой жизненный путь. Он подчеркивает важные достижения женщин в карьере, бизнесе, науке, которых они добились вопреки стереотипам. В этот день принято поддерживать подруг, коллег и родственниц, отмечая их таланты и личные победы. Праздник напоминает о том, как важно опираться на себя, развивать внутренний потенциал и вдохновлять других женщин.

День поиска центра города. Это необычный праздник, который дает людям повод по-новому взглянуть на место, где они живут. Жителям городов предлагается найти географический или исторический центр своего населенного пункта и отправиться туда на прогулку. Это отличная возможность изучить архитектуру, узнать старинные легенды о происхождении города и посетить его главную площадь. Праздник помогает людям почувствовать связь со своей малой родиной и провести приятный день на свежем воздухе.

Празднование иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Один из самых почитаемых осенних праздников в православной церкви, посвященный чудотворной иконе Богородицы. На Руси этот день также называли Светец, так как девушки традиционно собирались по вечерам на посиделки при лучинах за рукоделием. Верующие молятся перед этим образом об исцелении от болезней, утешении в бедах и защите в трудных жизненных ситуациях. Считается, что Богородица в этот день особенно милостива ко всем, кто искренне просит ее о помощи и заступничестве.

День Густава Адольфа в Швеции. Посвящен памяти одного из самых выдающихся шведских королей – Густава II Адольфа, который погиб в этот день в 1632 году в битве при Лютцене. Правитель превратил Швецию в мощную европейскую державу и провел важные внутренние реформы. Сегодня этот день особенно популярен в Гётеборге, городе, который основал этот монарх. Главной кулинарной традицией праздника является поедание специальных пирожных с шоколадным или марципановым силуэтом короля.