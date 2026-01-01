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Признаки фальшивого интернет-магазина указали в МВД

Заниженные цены, отсутствие сведений о продавце и контактов, а также невозможность оформить курьерскую доставку или самовывоз – ключевые признаки мошеннического интернет-магазина.

По данным МВД РФ, такие площадки часто завлекают поддельными акциями, сообщениями об ограниченном количестве товара и другими уловками, сообщает в субботу, 31 октября 2026 года, РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства.

Нередко аферисты требуют предоплату якобы за услуги транспортной компании и присылают поддельные квитанции. На фейковых страницах могут отсутствовать контакты и юридическая информация о продавце – вместо этого посетителям предлагают заполнить "форму обратной связи".

Полиция рекомендует проверять, является ли сайт официальным, изучать отзывы реальных покупателей и пользоваться безопасными способами оплаты.

Фальшивые интернет-магазины и мошенничество под видом онлайн-ретейла в России крайне распространены и остаются главной мишенью для киберпреступников. По данным профильных компаний в сфере кибербезопасности, на долю интернет-торговли приходится до 69% всех фишинговых и около 32% скам-атак в Рунете.

Банк России и Роскомнадзор ежегодно блокируют десятки тысяч таких ресурсов (только ЦБ в среднем блокирует по 40–46 тыс. мошеннических сайтов и каналов в год).

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Метки: МВД мошенники
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