Он отметил, что законопроекты вынесут на широкое обсуждение.

"Попросим профильный комитет по просвещению, а также комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства обсудить законопроекты в широких форматах прежде всего с родительским сообществом, у кого дети находятся на семейном обучении, педагогами, экспертами", – написал Володин в своем канале в мессенджере "Макс".

Это вопрос чувствительный и затрагивает судьбы детей, отметил он. Володин добавил, что в Госдуму поступает много обращений по теме возможных изменений законодательства о семейном образовании.

Володин подчеркнул: "Прежде чем предлагать дополнительное регулирование, авторам необходимо ответить на два вопроса: зачем и какая цель. Нельзя создавать искусственные проблемы детям, которые по разным обстоятельствам ушли на семейное образование".

По данным Володина, к началу 2025/2026 учебного года на семейном обучении находились почти 100 тыс. школьников. Причины перехода на эту форму у семей разные.

В чем суть законопроектов

Речь идет о двух законопроектах, внесенных в Госдуму в декабре 2025 года и в мае 2026-го. Оба документа предлагают закрепить обязанность прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации для детей, обучающихся в семье. Сейчас закон гарантирует таким учащимся право бесплатно сдавать экзамены экстерном, но не обязывает делать это каждый год (многие семьи сдают аттестацию только перед ОГЭ и ЕГЭ в 9-х и 11-х классах).

Зачем хотят ввести обязательную аттестацию для находящихся на семейном обучении детей

Инициатива об обязательных промежуточных аттестациях для детей на семейном обучении обсуждается как мера контроля и повышения качества образования. Суть поправок – устранить правовой пробел в федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" и превратить ежегодную промежуточную аттестацию для детей на семейном обучении из добровольного права родителей в обязанность.

Эксперты указывают, что отсутствие регулярного контроля приводит к накоплению пробелов в знаниях. Если ребенок годами не проверяется школой, к девятому классу он может оказаться не готов к обязательной проверке знаний за курс основной школы. Противники поправок опасаются бюрократизации семейного образования, утраты гибкости (возможности идти в своем темпе и не привязываться к жесткому погодовому графику школьной программы), повышенного стресса для детей, ушедших из школы из-за конфликтов или психологического давления.