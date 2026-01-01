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Россия увеличит более чем на треть число грантов для обучения иностранных студентов

Министерство науки и высшего образования России увеличивает число грантов для обучения иностранных студентов с 2000 до 3000 и готово увеличить квоту на обучение иностранных студентов, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в субботу, 29 августа 2026 года.

Увеличение числа грантов для обучения иностранных студентов

©Gigi Delgado/Shutterstock/Fotodom

Накануне Фальков встретился с министрами образования и руководителями вузов зарубежных стран, участвующими в Казанском глобальном молодежном саммите, передает РИА Новости. Он напомнил, что в 2025 году впервые наряду с квотами на обучение иностранных студентов были введены и гранты для наиболее способных и подготовленных, талантливых студентов. Они покрывают не только оплату обучения, но и средства на проезд, страховку, оплату проживания и стипендию.

Министр также уточнил, что ежегодно для иностранных студентов выделяется 50 тыс. мест в российских вузах.

"Сегодняшняя наша площадка – здесь присутствуют министры, коллеги – это прекрасная возможность обсудить вопрос о необходимости добавить количество таких квот. Если есть в этом потребность, то мы обязательно откликнемся на такую просьбу", – сказал Фальков.

Общая доля иностранцев среди студентов отечественных вузов по итогам 2025 года достигла 8,5%. Всего в России обучаются студенты из 179 стран, основная их часть прибыла из 10 государств. Количество иностранных студентов в российских вузах за год превысило 400 тыс. человек, большинство из них учились на медиков. Чаще всего в Россию приезжают учиться из Казахстана, Туркменистана и Китая.

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Метки: образование
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