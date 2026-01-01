Россияне могут изменить формат набора соцуслуг до 1 октября

"Поменять текущую форму набора полностью или частично можно до 1 октября текущего года. Выбранный вариант будет действовать с 1 января следующего года", – сообщила пресс-служба Социального фонда.

В состав набора могут входить лекарства и медицинские изделия по рецептам, лечебное питание для детей-инвалидов, путевки на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Заявление на отказ от услуг в пользу денежных средств или на возобновление получения услуг можно подать онлайн либо очно в клиентских службах СФР и МФЦ. Соцфонд обрабатывает такие обращения в среднем за один день.

Ранее ведомство сообщало, что срок назначения ЕДВ федеральным льготникам сократился почти на 10%, а переоформить выплату можно быстрее на 15%.