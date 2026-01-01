Ингредиенты:

куриное филе – 300 г;

твердый сыр – 150 г;

яйца – 2 шт.;

морковь – 3–4 шт.;

чеснок – 1–2 зубчика;

майонез – 2–3 ст. л.;

соль и черный молотый перец – по вкусу;

зелень петрушки – для украшения.

Как приготовить салат "Мандаринки"

Подготовьте курицу. Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, затем остудите. Чтобы мясо получилось ароматнее, во время варки можно добавить лавровый лист и несколько горошин черного перца. Готовую курицу нарежьте небольшими кубиками или разберите на волокна.

Сварите яйца. Отварите яйца вкрутую, охладите в холодной воде и очистите от скорлупы. Натрите их на мелкой терке.

Приготовьте начинку. Твердый сыр натрите на мелкой терке. Соедините его с курицей и яйцами, добавьте измельченный чеснок и майонез. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Масса должна получиться достаточно плотной, чтобы из нее можно было легко сформировать шарики.

Сделайте морковную оболочку. Морковь отварите до мягкости, остудите и очистите. Натрите овощи на самой мелкой терке. Если морковь получилась слишком сочной, слегка отожмите лишнюю жидкость: влажная масса будет плохо держаться на начинке.

Сформируйте мандаринки. Из курино-сырной массы скатайте небольшие шарики примерно одинакового размера. Каждый оберните тонким слоем тертой моркови, аккуратно распределяя ее по поверхности. Слегка приплюсните шарики сверху и снизу, чтобы они больше напоминали настоящие мандарины.

Украсьте и охладите. В центр каждого шарика сверху вставьте небольшой листик петрушки, имитируя веточку. Готовую закуску уберите в холодильник на 30–40 минут, чтобы начинка стала плотнее.

Секреты приготовления

Чтобы "мандаринки" получились аккуратными и хорошо держали форму, важно не переборщить с майонезом. Добавляйте его постепенно: начинка должна быть пластичной, но не жидкой.

Морковь лучше натирать на мелкой терке – так оболочка будет выглядеть ровнее. Если хочется сделать вкус более нежным, часть твердого сыра можно заменить сливочным. Для пикантности в начинку добавляют немного измельченных грецких орехов.

Подавать салат лучше охлажденным, разложив "мандаринки" на плоском блюде. Такая закуска удобна тем, что ее не нужно нарезать или раскладывать по тарелкам: каждый гость может взять отдельную порцию.