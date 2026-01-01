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Как сообщило NASA, зонд преодолел рекордное расстояние 18 ноября 2026 года в 13:16:07 мск. В агентстве назвали это событие "огромной вехой по любым меркам и днем, который стоит отметить".

Связь с Землей и направление полета "Вояджера-1"

В момент прохождения отметки аппарат поддерживал связь с мадридской станцией Сети дальней космической связи NASA (Deep Space Network, DSN). Эта сеть из трех крупных комплексов антенн обеспечивает связь со всеми межпланетными аппаратами агентства.

С точки зрения земного наблюдателя зонд сейчас движется в направлении созвездия Змееносца, рассказал сотрудник NASA Джеффри Хейс, чья работа связана в том числе с миссией "Вояджер-1". По его словам, достижение этой отметки фактически открывает год празднований, которые завершатся 50-летием запуска аппаратов в августе и сентябре следующего года.

История запуска "Вояджера-1" и задачи миссии

"Вояджер-1" – самый удаленный от Земли космический аппарат. Он стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 5 сентября 1977 года, спустя несколько недель после своего близнеца "Вояджера-2".

Агентство пока не публиковало новых оценок продолжительности работы обоих аппаратов. Однако в 2022 году руководитель проекта "Вояджер" в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) Сюзанна Додд заявила, что зонды могут продолжать функционировать вплоть до 2030-х годов.

Изначально оба аппарата финансировались для исследования Юпитера и Сатурна. Однако NASA запустило их в период, когда взаимное расположение планет позволяло "Вояджеру-2" при условии дальнейшего финансирования продолжить путешествие к Урану и Нептуну. Средства на расширение миссии в итоге были выделены.

"Вояджер-1", в свою очередь, совершил пролет мимо Сатурна, чтобы исследовать его кольца, а также Титан – крупнейший спутник планеты, на котором обнаружены химические процессы, представляющие интерес для изучения предбиологической химии, то есть реакций, предшествовавших возникновению жизни. Выполняя необходимые маневры, аппарат вышел далеко над плоскостью Солнечной системы.

Запас энергии и дальнейший маршрут "Вояджеров"

Оба аппарата, оснащенные радиоизотопными источниками энергии, пока сохраняют работоспособность: они продолжают передавать данные на Землю и проводить измерения.

Однако запасы электроэнергии постепенно сокращаются, поэтому специалистам приходится отключать отдельные научные приборы и искать нестандартные способы продлить работу оставшегося оборудования.

Мощность источников питания "Вояджера" ежегодно уменьшается примерно на четыре ватта. Изначально каждый аппарат располагал мощностью около 470 ватт.

Следующая относительно близкая к маршруту "Вояджера-1" звезда находится примерно в 17 световых годах от Земли, в созвездии Малой Медведицы. Однако к тому времени у аппарата уже наверняка закончится запас энергии. Пролет мимо этой звезды, известной как Глизе 445, состоится примерно через 40 тыс. лет, при этом зонд пройдет на расстоянии около 1,7 светового года от нее.