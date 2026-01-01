В этот день отмечают:

День рождения Деда Мороза;

Всемирный день предотвращения актов сексуальной эксплуатации детей;

Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких;

День географических информационных систем (День ГИС);

День сала;

День придумывания секретов;

День кнопочного телефона;

День рождения Микки Мауса.

Праздники 18 ноября 2026 года

День рождения Деда Мороза. Праздник отмечают в России с 2005 года, а дату выбрали потому, что именно в это время на родине зимнего волшебника в Великом Устюге устанавливается устойчивый снежный покров и ударяют первые настоящие морозы. В этот день в городе зажигают огни на первой новогодней елке и открывают специальный почтовый ящик, куда каждый может опустить письмо со своим заветным желанием. Поздравить именинника приезжают его сказочные коллеги из разных регионов страны и из-за рубежа, давая официальный старт подготовке к Новому году.

Всемирный день предотвращения актов сексуальной эксплуатации детей. Памятная дата была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН для привлечения внимания мировой общественности к проблеме насилия над несовершеннолетними. Главная цель этого дня – объединить усилия государств, правозащитных организаций и общества для защиты прав детей, наказания виновных и помощи пострадавшим. По всему миру 18 ноября проходят просветительские кампании, конференции и образовательные программы по безопасности детей в реальной жизни и в интернете.

Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких. Мероприятие ежегодно проводится в третью среду ноября по инициативе Всемирной организации здравоохранения для повышения осведомленности о факторах риска и профилактике этого опасного заболевания. Врачи и медицинские центры организуют бесплатные обследования, лекции о вреде курения и загрязнения воздуха, а также напоминают о важности ранней диагностики проблем с дыхательной системой.

День географических информационных систем (День ГИС). Профессиональный праздник специалистов в области геоинформатики и картографии ежегодно отмечают в среду третьей недели ноября. В этот день компании, университеты и профильные организации проводят открытые лекции, выставки и мастер-классы, демонстрируя практическое применение ГИС-технологий в городском планировании, навигации, экологии и бизнесе.

День сала. Неофициальный гастрономический праздник, посвященный одному из самых популярных традиционных продуктов славянской кухни. В этот день любители сытной еды делятся фирменными рецептами засолки, копчения и подачи сала с чесноком, зеленью и черным хлебом. Праздник служит отличным поводом собраться за столом с близкими и оценить разнообразие кулинарных традиций.

День придумывания секретов. Неформальный и добрый праздник, созданный для того, чтобы добавить в повседневную рутину немного загадочности и детского азарта. В этот день принято делиться маленькими тайнами с лучшими друзьями, придумывать кодовые слова, прятать записки с приятными пожеланиями или готовить тайные сюрпризы для близких.

День кнопочного телефона. Ностальгический праздник, посвященный эпохе классических мобильных устройств с физическими клавишами, монохромными экранами и легендарной игрой "Змейка". Эта дата напоминает о временах, когда телефоны держали заряд неделями, не требовали постоянного подключения к интернету и использовались исключительно для звонков и коротких СМС.

День рождения Микки Мауса. Дата приурочена к официальной премьере знаменитого звукового мультфильма "Пароходик Вилли", которая состоялась 18 ноября 1928 года в Нью-Йорке. Именно эта лента принесла мировую славу студиям Уолта Диснея и сделала веселого мышонка одним из самых узнаваемых анимационных персонажей в истории культуры.