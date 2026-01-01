Собянин объявил о начале реконструкции Ярославского вокзала

"Мы постараемся соединить Ярославский и Ленинградский вокзалы так, чтобы была единая территория крупнейшего транспортного узла нашей страны", – указал Собянин.

Предполагается, что Ярославский вокзал станет "более тесно интегрирован в единый транспортный каркас столицы". В результате значительно возрастет пропускная способность пригородной зоны, время пересадки на метро сократится вдвое. Об этом пишет gazetametro.ru.

Собянин указал, что при реконструкции на Ярославском вокзале будут следовать тому же стандарту, который был задан при реконструкции вокзала Ленинградского. Планируется отреставрировать историческую часть здания.

"Предусмотрено обновление навесов над платформами пригородного сообщения общей площадью порядка 10,7 тыс. кв. м, а также устройство навесов над платформами дальнего следования площадью 3,7 тыс. кв. м. Над пешеходным пространством, связывающим Ленинградский и Ярославский вокзалы, планируется установить большой навес площадью почти 12,8 тыс. кв. м", – указывают в мэрии.

Подчеркивается, что вокзал станет современным и удобным для всех категорий пассажиров.

В настоящее время завершается проектирование. Работы стартуют в декабре 2026 года, закончить их рассчитывают до конца 2028 года.

План модернизации был утвержден в июне 2025 года на ПМЭФ.

Развитие Ярославского направления

Собянин и глава РЖД Олег Белозёров сегодня также поучаствовали в презентации двухэтажного пассажирского поезда, который с 26 августа начнет курсировать между Москвой и Ярославлем. В августе общее число поездов на этом маршруте увеличится с шести до восьми в день. В дальнейшем же количество поездов будет доведено до 18 пар, интервал движения составит час.

"С 2027 года не меньше половины составов на этом маршруте будут двухэтажными. В результате пассажиропоток между Москвой и Ярославлем вырастет с 5,3 тысячи до 8 тысяч человек в сутки", – указал Собянин.

Впоследствии пассажиропоток, как предполагается, достигнет здесь 20 тыс. человек.

Продолжается и плановое обновление подвижного состава на Ярославском направлении, отметил столичный мэр. До конца года на линии будет 35 поездов "Иволга 4.0" и "Королёк". В целом обновление хотят завершить к 2030 году, для чего закупят еще 55 составов.

В последние годы на Ярославском направлении реализован масштабный проект развития инфраструктуры. Так, здесь построили пятый главный путь на участке Москва – Мытищи 918 км) и четвертый главный путь на участке Мытищи – Пущино (12 км), что позволило увеличить пропускную способность входа в столицу.

"В перспективе к 2040 году за счет развития МЦД и запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург общий пассажиропоток хаба вырастет на 40% и достигнет около 500 тысяч человек в сутки. Поэтому уже сегодня важно обеспечить запас провозной способности", – подчеркивают в мэрии.

Реконструкция Ленинградского вокзала

Москва и РЖД ранее приняли решение о поэтапной реконструкции всей территории "Площади трех вокзалов". Начали с Ленинградского, самого старого и значимого (его закрыли на ремонт в августе 2024 года).

Программа комплексной модернизации предусматривала:

более тесную интеграцию вокзала в единый транспортный каркас города;

организацию новых выходов и входов;

полную замену инженерного оборудования;

ремонт кровли и фасадов;

расширение пространства для пассажиров;

формирование качественно новой среды обслуживания с расширенным набором услуг, современными форматами торговли и общественного питания.

Открыли вокзал после реконструкции 22 мая 2026 года.

По словам Олега Белозёрова из РЖД, по сути, открылся "абсолютно новый вокзал", с "абсолютно другим" уровнем комфорта для пассажиров.

"По сравнению с тем, что было еще буквально год назад, объем территории, который предоставляется пассажиру, увеличен в три раза. Количество сидячих мест увеличено в полтора раза – это более тысячи человек смогут здесь, на железнодорожном вокзале, одновременно получать услугу или размещаться", – отметил гендиректор РЖД.

9 августа в столичном дептрансе сообщили, что Ленинградский вокзал будет пахнуть "белым чаем".

"Композиция сочетает в себе ноты бергамота, зеленого и белого чая с мягкими мускусными оттенками. Свежий и деликатный аромат не отвлекает, а помогает создать атмосферу комфорта для всех пассажиров", – полагают в дептрансе.

Ленинградский вокзал, по словам главы дептранса Максима Ликсутова, станет первым в стране железнодорожным вокзалом с единой концепцией ароматизации пространств.