Суд в Москве начал процедуру банкротства сети Desport

Как сообщает РИА Новости, суд признал обоснованными требования Таскина и включил в реестр кредиторов "Октоблу" задолженность примерно на 19 млн рублей. Право требования ранее было уступлено ему компанией "Орбитекс".

Временным управляющим назначена Анна Прохоренко из ассоциации "Достояние".

Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на 10 февраля.

Как Decathlon превратился в Desport

Французская сеть Decathlon приостановила работу российских магазинов в марте 2022 года после начала специальной военной операции. В 2023 году ее российские активы приобрела компания АРМ, после чего магазины начали работать под брендом Desport. Сама Decathlon официально сообщала, что с октября 2023 года больше не имеет в России магазинов, сотрудников и долей в местных компаниях.

На момент сделки покупателю достались 35 магазинов Decathlon. Однако впоследствии сеть стала сокращаться. В 2025 году сообщалось о закрытии ряда точек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Самаре.

У Desport возникли проблемы с кредиторами

Риски финансовых проблем "Октоблу" заметно выросли в 2026 году. По данным СМИ, с начала года сразу несколько контрагентов заявляли о намерении обратиться в суд с требованиями о банкротстве компании. В июне сообщалось о 13 таких кредиторах.

Одним из наиболее заметных споров стал конфликт с "Орбитексом". В октябре 2025 года суд взыскал с "Октоблу" около 19 млн рублей задолженности и неустойки по договору изготовления и поставки товара. Впоследствии права требования по этому долгу были переданы Андрею Таскину, который и обратился с заявлением о банкротстве.

При этом сама процедура наблюдения еще не означает признания компании банкротом. На этом этапе суд оценивает финансовое состояние должника, формируется реестр требований кредиторов и определяется возможность дальнейшего восстановления платежеспособности либо перехода к следующей процедуре банкротства.