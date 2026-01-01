Трех бывших полицейских осудили в Москве за хищение активов клиентов криптобиржи

Бахтиев – оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по противодействию преступлениям, связанным с нарушением конституционных прав граждан в сфере защиты информации. Его признали виновным по ч. 6 ст. 290, п.п. "г, е" ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 327, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ. Путем частичного сложения наказания ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы со штрафом 6,5 млн рублей. Бахтиева лишили права занимать должности в правоохранительных органах и органах государственной власти в течение 14 лет, а также специального звания "подполковник полиции".

Голубев – оперуполномоченный того же отдела. Его признали виновным по ч. 6 ст. 290, п.п. "г, е" ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 327 УК РФ. Частичное сложение назначенных наказаний обернулось лишением свободы на 12 лет со штрафом 6,5 млн рублей. Голубева лишили права занимать должности в правоохранительных органах и органах государственной власти на срок 12 лет, специального звания "капитан полиции".

Шакина – старший следователь СО ОМВД России по Басманному району. Ее признали виновной по ч. 6 ст. 290, п.п. "г, е" ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 327, ч. 2 ст. 292, ч. 30 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ. В ее случае частичное сложение наказание выразилось в 12 годах лишения свободы и штрафе в размере 6,5 млн рублей. Шакину также лишили права занимать должности в правоохранительных органах и органах государственной власти на срок 12 лет, специального звания "майор полиции".

Бахтиев и Голубев будут отбывать наказание в колонии строгого режима, Шакина – в колонии общего режима.

"Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и взыскал солидарно с осужденных более 31 млн рублей в счет компенсации материального ущерба, причиненного преступлением", – добавляют в пресс-службе.

Garantex Europa OU – эстонское юридическое лицо криптобиржи Garantex, которая была основана в 2019 году, но остановила свою работу весной 2025 года вследствие включения платформы в санкционные списки ЕС и США. В августе 2025 года американские власти назначили награды в целом на $6 млн за информацию, которая поможет задержать руководителей биржи. В Госдепартаменте утверждали, что с 2019 по 2025 год Garantex провела операций с криптовалютой на $96 млрд.