Участникам СВО могут зачесть срок службы по контракту в стаж госслужбы

Изменения планируется внести в законы о статусе военнослужащих, а также о службе в органах внутренних дел, пишут "Ведомости" в среду, 19 августа 2026 года. В случае принятия поправок они вступят в силу со дня официального опубликования закона, подписанного президентом.

Сейчас военная служба контрактников, как и добровольцев в формированиях Росгвардии и ВС РФ, засчитывается в общий трудовой стаж и стаж государственной гражданской службы, но не учитывается при поступлении на работу в органы местного самоуправления. Участники спецоперации могут претендовать только на младшие группы должностей госслужащих и строить политическую карьеру с нуля.

Предлагаемая мера позволит ветеранам получать ежемесячную надбавку за выслугу лет, рассчитывать на дополнительный оплачиваемый отпуск и досрочно выходить на пенсию. Расходы на реализацию инициативы планируется покрывать за счет уже заложенных в бюджете средств. Они будут учтены и при формировании бюджета на трехлетний период, следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту.

В настоящее время на госслужбе работают 460 участников спецоперации, еще 793 трудятся на муниципальной, следует из предварительных данных регионов, которые содержатся в пояснительной записке к законопроекту. В отзыве правительство рекомендовало вынести в отдельный законопроект положения, касающиеся добровольцев.

Российские муниципалитеты испытывают кадровый голод. Новый законопроект должен помочь районным администрациям найти новых специалистов на вакантные позиции. Для этого на федеральном и региональном уровнях запускаются кадровые программы для ветеранов.

В феврале в Минобороны предложили учитывать в стаже время службы на СВО по принципу день за три.