Уход за пожилой собакой: как обеспечить питомцу комфортную старость

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Когда собака считается пожилой

Мелкие породы – после 12 лет.

Средние – после 9–10 лет.

Крупные – с восьми лет.

Гигантские – с шести лет.

Чем крупнее собака, тем раньше начинается пожилой период. Об этом пишет oncovet.ru.

Распространенные проблемы у пожилых собак

Опорно-двигательный аппарат. Возрастные заболевания суставов и позвоночника сопровождаются малоподвижностью, нежеланием гулять, отказом ходить по лестницам и по отдельным типам покрытия. Собаке может быть тяжело вставать и ложиться. Во всех этих случаях желательна консультация ветеринарного врача-ортопеда.

Мочеиспускание. Недержание и учащенное мочеиспускание могут быть следствием патологий мочеполовой системы или проявлением эндокринных нарушений. В ряде случаев это может быть связано со стерилизацией. Тут требуется осмотр терапевта или ветеринарного нефролога.

Поведенческие изменения и когнитивные нарушения. Они возможны на фоне хронической боли или при так называемой "деменции". Это диагноз исключения, необходим прием у ветеринарного врача-терапевта.

Опухоли. С возрастом риск новообразований растет, в среднем на 20% каждые три года. Влияние оказывает генетическая предрасположенность. Первичный прием – у ветеринарного терапевта с последующим направлением к профильному специалисту при необходимости.

Питание пожилой собаки

Рацион для возрастных животных должен быть питательным, легкопереваримым и привлекательным по вкусу. Профильные корма для пожилых собак, как правило, отличаются:

сниженным содержанием жиров;

меньшей долей простых углеводов;

уменьшенным уровнем кальция и фосфора;

достаточным количеством легкоусвояемого белка;

повышенным содержанием клетчатки;

расширенным набором витаминов и микроэлементов;

пониженной калорийностью в целом.

Для собак мелких и крупных пород доступны как влажные, так и сухие рационы категории "7+", отвечающие указанным требованиям.

Сухой корм для пожилых собак должен соответствовать тем же требованиям, что и раньше. Если собаке больно или тяжело жевать твердые гранулы, она может от них отказываться.

Размачивание корма в кипяченой воде комнатной температуры может помочь возрастным собакам с проблемами зубов и десен. Но это только временная мера, а не решение самой проблемы. Если есть подозрения на болезни ротовой полости, нужен прием у ветеринарного стоматолога.

Если пожилая собака ест домашнюю натуральную еду, стоит обратиться к ветеринарному диетологу. Врач оценит рацион и при необходимости подстроит его под изменившиеся потребности питомца.

Уход и организация пространства для пожилой собаки

Пандусы и лестницы. Для подъема и спуска рекомендуется использовать пандусы или лестницы с нескользящим покрытием.

Поддержка подвижности. Для собак с выраженными нарушениями применяют коляски, ходунки и поддерживающие устройства для задних конечностей.

Гигиена и туалет. При необходимости – приучение к пеленкам или памперсам. В обучении поможет кинолог.

Уход за полостью рта. Возрастные стоматологические проблемы встречаются часто. Однако здесь требуется наблюдение у ветеринарного стоматолога.

Гериатрическое обследование: состав и периодичность

Базовый прием у ветеринарного терапевта включает:

Сбор анамнеза и физикальный осмотр.

Лабораторные исследования: клинический и биохимический анализы крови, анализ крови на Т4 и ТТГ, глюкозометрию, общий анализ мочи.

Инструментальные методы: тонометрию, ультразвуковое исследование брюшной полости и сердца. По показаниям – рентген грудной клетки.

Дальнейшая программа обследований корректируется индивидуально. При выявлении отклонений назначаются консультации узких специалистов. Рекомендуемая периодичность гериатрического осмотра – раз в 8–12 месяцев, при хронических заболеваниях – каждые 4–6 месяцев.

Витамины для пожилых собак и другие препараты: когда они нужны

Пожилым собакам не всегда требуются дополнительные витамины– все зависит от их здоровья и текущего рациона. Если питомец получает сбалансированное домашнее питание или качественный полнорационный корм, вводить отдельные добавки нет необходимости.

Специальный прием витаминных комплексов извне становится обязательным только при патологиях поджелудочной железы или желудочно-кишечного тракта, когда нарушается нормальное усвоение полезных веществ.

Решение о целесообразности таких добавок должен принимать исключительно ветеринарный врач по результатам диагностики.

Это правило касается и любых лекарств: ферменты, диуретики, НПВС и другие медикаменты назначаются только специалистом. Заниматься самолечением и давать животному медицинские препараты из человеческой аптечки категорически запрещено, поскольку многие из них крайне токсичны для собак.