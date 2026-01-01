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  3. Уральского комика Александра Незлобина признали иноагентом

Уральского комика Александра Незлобина признали иноагентом

В пятницу, 28 августа 2026 года, Минюст России обновил реестр иностранных агентов, добавив в него шесть новых фигурантов и исключив одного. Среди включенных в перечень – Александр Незлобин, Марина Базылюк, Константин Горожанко, Алексей Мочалов, проект "Быть Или" и ресурс "Книгижарь".

Комик Александр Незлобин (признан в РФ иноагентом)

Комик Александр Незлобин (признан в РФ иноагентом)

©Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Александр Незлобин – актер, телеведущий, стендап-комик, сценарист, продюсер и кинорежиссер, бывший участник Comedy Club. Родился в Полевском Свердловской области, с 2022 года живет в США.

По данным Минюста, Незлобин участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций, распространял недостоверную информацию о решениях властей и выступал против СВО.

Марина Базылюк – иммиграционный консультант, проживает в США. Ведомство указало, что она распространяла недостоверные сведения, критиковала спецоперацию, содействовала сбору средств для ВСУ и продвигала материалы нежелательных организаций.

Константин Горожанко – активист, бывший член партии "Яблоко" и муниципальный депутат, проживает за рубежом. По версии Минюста, участвовал в распространении материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию и выступал против СВО.

Алексей Мочалов – автожурналист и путешественник, после начала боевых действий уехал в Турцию. Минюст утверждает, что он распространял недостоверную информацию, выступал против спецоперации и участвовал в создании материалов иноагентов.

Проект "Быть Или" и ресурс "Книгижарь" также, по данным ведомства, распространяли недостоверные сведения и участвовали в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций.

Исключенный из реестра Андрей Львов – священнослужитель неканонической Апостольской православной церкви, ранее лишенный сана в РПЦ. Минюст счел, что он утратил признаки иностранного агента.

Неделю назад Минюст РФ включил в список пять человек.

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Метки: иноагенты Минюст
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