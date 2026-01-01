Уральского комика Александра Незлобина признали иноагентом

Александр Незлобин – актер, телеведущий, стендап-комик, сценарист, продюсер и кинорежиссер, бывший участник Comedy Club. Родился в Полевском Свердловской области, с 2022 года живет в США.

По данным Минюста, Незлобин участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций, распространял недостоверную информацию о решениях властей и выступал против СВО.

Марина Базылюк – иммиграционный консультант, проживает в США. Ведомство указало, что она распространяла недостоверные сведения, критиковала спецоперацию, содействовала сбору средств для ВСУ и продвигала материалы нежелательных организаций.

Константин Горожанко – активист, бывший член партии "Яблоко" и муниципальный депутат, проживает за рубежом. По версии Минюста, участвовал в распространении материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию и выступал против СВО.

Алексей Мочалов – автожурналист и путешественник, после начала боевых действий уехал в Турцию. Минюст утверждает, что он распространял недостоверную информацию, выступал против спецоперации и участвовал в создании материалов иноагентов.

Проект "Быть Или" и ресурс "Книгижарь" также, по данным ведомства, распространяли недостоверные сведения и участвовали в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций.

Исключенный из реестра Андрей Львов – священнослужитель неканонической Апостольской православной церкви, ранее лишенный сана в РПЦ. Минюст счел, что он утратил признаки иностранного агента.

Неделю назад Минюст РФ включил в список пять человек.