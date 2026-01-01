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В аэропорту Владивостока прошли учения в рамках подготовки к ВЭФ

По сценарию учений, при посадке командир самолета ТУ-154 доложил руководителю полетов о пожаре левого двигателя. В аэропорту объявляется тревога.

В пресс-службе аэропорта уточнили во вторник, 25 августа 2026 года, что тренировка связана с "организацией аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении аварийной ситуации с воздушным судном на аэродроме".

В частности, сценарием предусмотрено создание оперативного штаба. К месту аварии прибывают силы МЧС и службы обеспечения полетов аэропорта, приступают к эвакуации пассажиров и тушению очагов возгорания. Развертывается пункт сортировки, оказывается медпомощь пострадавшим.

Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке.

Согласно регламентам Росавиации, полномасштабные комплексные аварийно-спасательные учения в российских аэропортах проводятся не реже одного раза в два года. К таким тренировкам обычно привлекаются МЧС, скорая помощь, полиция и вся спецтехника воздушной гавани.

Кроме того, предусмотрены ежегодные сезонные тренировки для отработки действий в сложных погодных условиях.

Восточный экономический форум – ежегодное международное деловое мероприятие, которое проходит во Владивостоке для развития экономики Дальнего Востока и сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским регионом. В 2026 году на XI Восточном экономическом форуме ожидается участие представителей 75 стран. Традиционно форум собирает около 7000–8000 участников.

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Метки: аэропорты ВЭФ
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