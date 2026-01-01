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В Домодедовской ЦБ госпитализирован пациент с оспой обезьян

Диагноз "оспа обезьян" у 38-летнего мужчины подтвержден лабораторно, его состояние удовлетворительное, сообщают в Telegram-канале Домодедовской больницы 1 ноября 2026 года, в воскресенье.

В Домодедово госпитализирован мужчина с оспой обезьян

(Архивное фото)

©Vladimir Baranov/Global Look Press

Мужчина поступил в больницу с лихорадкой, высыпаниями на коже и увеличением лимфоузлов, он получает симптоматическое лечение. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование для выявления источника заражения и контактных лиц.

Главврач Андрей Осипов подчеркнул: в больнице есть все необходимое для лечения таких случаев.

"Мы действуем строго по протоколам, пациенты получают качественную медицинскую помощь. Угрозы для других пациентов и персонала нет", – указал он.

Ситуация на контроле у властей региона и Роспотребнадзора.

В Домодедовской ЦБ напоминают, что у них за последний месяц это уже третий случай госпитализации с оспой обезьян, а за последние два года таких случаев было восемь.

15 октября стало известно, что в Московской области госпитализированы пять человек, контактировавших с предположительно инфицированным оспой обезьян. 20 октября заявили об отрицательных анализах – диагноз не подтвердился.

А в Санкт-Петербурге у госпитализированных 16 октября пятерых пациентов оспу обезьян подтвердили. К 30 октября они были выписаны.

Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Среди основных симптомов оспы обезьян – воспаление лимфатических узлов, повышенная температура, головная боль, тошнота.

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Метки: инфекции Московская область
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