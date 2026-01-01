В МГУ в этом году зафиксированы рекордные показатели конкурса на место

Наибольший интерес абитуриентов пришелся на механико-математический (7509 заявлений) и экономический факультет (6501 заявление). Далее следуют Высшая школа государственного аудита (4382), юридический факультет (3716), факультеты психологии (2695), фундаментальной физико-химической инженерии (2481), мировой политики (2269), космических исследований (1918), фундаментальной медицины (1846).

"Московский университет успешно провел приемную кампанию 2026 года. В этом году мы получили рекордный интерес со стороны абитуриентов: количество поданных заявлений на бюджетные места увеличилось на 46%, существенно выросло и число поступающих", – цитирует пресс-служба университета ректора МГУ им. Ломоносова академика Виктора Садовничего.

"Это свидетельствует о том, что все больше талантливых выпускников школ хотят связать свое будущее с Московским университетом, выбирая фундаментальное образование, которое открывает широкие возможности для научной, исследовательской и профессиональной самореализации. Особенно важно отметить устойчивый рост интереса к к фундаментальному естественно-научному образованию, которое остается основой технологического развития страны", – отметил ректор.

Например, по его словам, почти вдвое увеличилось число заявлений на физический факультет и на факультет наук о материалах.

География бюджетного приема осталась широкой. Больше всего зачисленных из Москвы и Московской области. Среди регионов – лидеров по числу поступивших Краснодарский край, Нижегородская область и Республика Татарстан. В целом абитуриенты, поступившие в МГУ на бюджет, представляют большинство субъектов России.

Приемная кампания 2026 года стала первой для факультета искусственного интеллекта: подано 2547 заявлений, конкурс по заявлениям составил 127 человек на место. Среди абитуриентов нового факультета 15 победителей и призеров олимпиад.

В МГУ на сегодняшний день действует 40 факультетов, на них в общей сложности обучается 45.000 студентов (с учетом аспирантов и магистратуры – до 50.000). Ежегодно университет принимает около 6500 абитуриентов на бюджетные места и еще до 4000 – на платное обучение. Более 65% студентов обучаются по дневной форме.