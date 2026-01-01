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В МГУ в этом году зафиксированы рекордные показатели конкурса на место

Московский государственный университет (МГУ) им. Ломоносова завершил приемную кампанию 2026 года. На бюджетные места подано 91.431 заявление от 22.466 абитуриентов, что на 23% больше, чем годом ранее.

Наибольший интерес абитуриентов пришелся на механико-математический (7509 заявлений) и экономический факультет (6501 заявление). Далее следуют Высшая школа государственного аудита (4382), юридический факультет (3716), факультеты психологии (2695), фундаментальной физико-химической инженерии (2481), мировой политики (2269), космических исследований (1918), фундаментальной медицины (1846).

"Московский университет успешно провел приемную кампанию 2026 года. В этом году мы получили рекордный интерес со стороны абитуриентов: количество поданных заявлений на бюджетные места увеличилось на 46%, существенно выросло и число поступающих", – цитирует пресс-служба университета ректора МГУ им. Ломоносова академика Виктора Садовничего.

"Это свидетельствует о том, что все больше талантливых выпускников школ хотят связать свое будущее с Московским университетом, выбирая фундаментальное образование, которое открывает широкие возможности для научной, исследовательской и профессиональной самореализации. Особенно важно отметить устойчивый рост интереса к к фундаментальному естественно-научному образованию, которое остается основой технологического развития страны", – отметил ректор.

Например, по его словам, почти вдвое увеличилось число заявлений на физический факультет и на факультет наук о материалах.

География бюджетного приема осталась широкой. Больше всего зачисленных из Москвы и Московской области. Среди регионов – лидеров по числу поступивших Краснодарский край, Нижегородская область и Республика Татарстан. В целом абитуриенты, поступившие в МГУ на бюджет, представляют большинство субъектов России.

Приемная кампания 2026 года стала первой для факультета искусственного интеллекта: подано 2547 заявлений, конкурс по заявлениям составил 127 человек на место. Среди абитуриентов нового факультета 15 победителей и призеров олимпиад.

В МГУ на сегодняшний день действует 40 факультетов, на них в общей сложности обучается 45.000 студентов (с учетом аспирантов и магистратуры – до 50.000). Ежегодно университет принимает около 6500 абитуриентов на бюджетные места и еще до 4000 – на платное обучение. Более 65% студентов обучаются по дневной форме.

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Метки: МГУ
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