В Минобороны упростили доступ к своему Центральному архиву

"Прямо через портал граждане могут заказать архивные справки, выписки и копии документов. Сервис поможет подтвердить права на социальные льготы и компенсации, узнать информацию о прохождении службы или собрать данные для биографических исследований", – указывают в Минобороны.

В том числе новый формат позволит упростить процесс восстановления истории своей семьи для желающих пополнить домашние архивы.

В ведомстве обращают внимание на то, что за первое полугодие 2026 года в адрес ЦАМО поступило 24.743 обращения. Процесс при этом был довольно медленным – ведь сообщения отправлялись по почте, обработка запроса начиналась лишь после его официального получения архивом, вручную. Теперь же запросы поступают в архив мгновенно – это должно значительно уменьшить время ожидания ответа.

"Новый цифровой сервис делает получение важных документов быстрым, доступным и комфортным", – подчеркивают в Минобороны.

ЦАМО – архивное учреждение колоссального значения. Здесь находятся на хранении 20.244.243 архивных дела и 60.477.024 единицы хранения военно-медицинских документов. Образован согласно приказу Народного комиссара обороны СССР от 2 июля 1936 года №126 как отдел архивов НКО.

Головное учреждение находится в подмосковном Подольске, также в структуру ЦАМО входят 12 филиалов в военных округах и пять – на флотах.

С правилами оформления запросов можно ознакомиться в разделе о ЦАМО на сайте Минобороны.

Там в том числе уточняется следующее: "По запросам тематического, биографического (генеалогического) характера в интересах отдельных граждан, а также для подготовки очерков, книг, монографий выявление сведений архив не производит, данная информация изучается пользователями самостоятельно в читальном зале архива".