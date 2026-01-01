В Московском регионе выпал первый снег: когда он растает и какая погода будет дальше

"До конца рабочей недели снег будет частым гостем на территории Москвы и области, а в праздничный день местами возможно и формирование первого в сезоне временного снежного покрова высотой не более 1–2 см, который вскоре растает", – указал синоптик в своем канале в мессенджере "Макс".

В соцсетях жители северных и западных районов Подмосковья активно публикуют фотографии снега. Он идет в Солнечногорске, Красногорске, Звенигороде и Сергиевом Посаде. В Истре можно было увидеть достаточно интенсивный снегопад. Также снег пошел в Зеленограде.

Коллега Леуса Евгений Тишковец отмечает, что во вторник Центральная Россия и Верхневолжье окажутся в "мешке арктического холода в виде замкнутой «капли»". Ожидается небольшой дождь вперемешку с первым в текущем осеннем сезоне мокрым снегом. "Передний фронт этого фазового перехода в твердое состояние достигнет берегов Москвы и Оки, охватив практически всю северную половину Русской равнины", – указывает синоптик.

Какая погода будет дальше

По данным "Фобоса", видимая граница снежного покрова пройдет примерно по линии Брянск – Тула – Тамбов – Саратов – Оренбург. Однако первый выпавший снег продержится недолго. К началу следующей недели, когда потеплеет, он растает.

По прогнозу Гидрометцентра РФ, снег с дождем будет идти в Московском регионе как минимум по воскресенье, 8 ноября. Дневные температуры будут колебаться от 0 до +5...+6°C. По ночам в течение рабочей недели будет около 0°C, возможен легкий минус. В выходные ночные температуры понизятся: до минус 1–6°C в ночь на субботу, и до 0 – минус 5°C в ночь на воскресенье.

Когда в Москве установится снежный покров

По словам ведущего синоптика Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, пока в Москве возможны лишь "кратковременные снежные эпизоды", пишет РИА Новости. Ощутимый снежный покров, по прогнозам, нужно ждать во второй половине ноября и ближе к концу месяца.

"Именно тогда в Москве появится возможность не только увидеть снег, но и поиграть в снежки", – рассказала синоптик.

По мнению руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, устойчивый снежный покров в Москве появится примерно через месяц, передает НСН.

"По наблюдениям на основе климатических данных за определенный период, от первого выпавшего снега до устойчивого снежного покрова пройдет примерно месяц. То есть его стоит ожидать в конце ноября – начале декабря", – указал синоптик.

Как прогнозируют синоптики, в ноябре температура воздуха в Москве в целом будет близка к климатической норме, а осадков выпадет 80–90% от средних показателей. В первой декаде месяца температура в столице окажется на 1–2°С выше многолетних значений, а с 11 по 20 ноября средний температурный фон будет на 1–2°С ниже нормы. Метеозима – устойчивый переход температуры через 0°С в сторону отрицательных значений – в 2026 году может начаться позже, чем обычно.

Обновлено в 15:05.