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В Москве и области 25 августа пройдут кратковременные дожди и похолодает

Во вторник в столичном регионе продолжит снижаться дневная температура, солнца становится все меньше. Ожидаются непродолжительные дожди, которые повторятся ночью.

Температура воздуха

Днем термометры в российской столице покажут +16...+18°C. В ночь на среду, 26 августа 2026 года, температура воздуха будет держаться в границах +11...+13°C. В Московской области днем в среднем около +16°C, ночью – около +13°C.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Облачно, кратковременный дождь. Ветер западный, в разное время его скорость составит от 6 до 11 м/с.

Атмосферное давление в середине дня достигнет 746 мм рт. ст., влажность значительную часть дня будет держаться в диапазоне 61–84%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

С наступлением осени важно заботиться о своем здоровье, особенно если имеются хронические заболевания. Перемена погоды становится дополнительной нагрузкой на организм и вызывает серьезные метеообусловленные обострения.

Поэтому, не дожидаясь обострений, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, проводить терапию основного заболевания и профилактические методы, поддерживающие организм.

Рекомендуется не отказываться от прогулок на свежем воздухе, ежедневной умеренной физической активности, которая улучшает кровообращение и поддерживает тонус организма, отмечают специалисты портала "Метеоновости".

Солнечная активность от низкой до умеренной, ожидаются вспышки класса Х. Геомагнитное поле возможно неустойчивое. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

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Метки: Москва Подмосковье прогноз погоды
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