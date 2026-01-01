В Москве и области 31 октября будет прохладный пасмурный день без осадков

Температура воздуха

Днем термометры в российской столице покажут +9...+11°C. В ночь на воскресенье, 1 ноября 2026 года, температура воздуха будет держаться в границах 0...+2°C. В Московской области дневная температура в среднем составит +10°C, ночью до +1°C.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, в разное время его скорость составит от 3 до 8 м/с.

Атмосферное давление в середине дня достигнет 756 мм рт. ст., влажность значительную часть дня будет держаться в диапазоне 46–84%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

Погода комфортная без резких перепадов метеорологических факторов, отмечают специалисты портала "Метеоновости".

Солнечная активность в основном низкая, возможны вспышки класса М. Геомагнитное поле возможно неустойчивое. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.