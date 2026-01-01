В Москве со вторника ожидаются дожди и похолодание

"В понедельник осадков не ожидается и днем воздух прогреется до +26°C, однако со вторника в Москву подойдет атлантический циклон, но температура будет такой же. Он принесет кратковременные дожди и после этого дня пойдет снижение температуры и дожди", – рассказала синоптик в беседе с РИА Новости.

По ее словам, уже в среду на погоду начнет влиять холодный фронт.

"Со среды москвичи ощутят понижение температуры, холодные ночи и кратковременные дожди. Так, столбики термометров опустятся примерно на 4°C по сравнению со вторником, до +18°C... +23°C", – уточнила Паршина.

В четверг и пятницу ночью ожидается от +7°C... +12°C, днем – от +16°C... +21°C.

"Однако такое похолодание будет краткосрочным, так как к следующим выходным в Москву вернется умеренное тепло: ночью до +14°C, а днем до +25°C", – заключила она.

Ранее Людмила Паршина заявила, что возврат аномально высоких температур, зафиксированных в Москве в первые дни августа 2026 года, маловероятен. По ее словам, продолжительная аномальная жара до середины августа ранее отмечалась в метеорологической истории: в 2010 году сильная жара держалась до середины месяца, аналогичная ситуация наблюдалась и в засушливом 1938 году.