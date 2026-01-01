В Москве в ночь на понедельник ожидается сильный туман

Причиной атмосферного явления стал резкий перепад температур и высокая влажность. В ночь на 2 ноября столбики термометров в столице опустятся до минус 1...+1°C, а по области местами подморозит до минус 3°C.

Из-за охлаждения приземного слоя воздуха видимость на ключевых магистралях города упадет до критических значений. По прогнозам метеорологов, этот туман открывает неделю затяжного предзимнего похолодания: уже в понедельник днем температура в Москве не поднимется выше +2...+4°C, атмосферное давление начнет падать, а к среде город накроет плотный североатлантический циклон, который принесет с собой первые обильные осадки в виде мокрого снега и сформирует временный снежный покров.

Из-за ухудшения видимости возможны точечные задержки авиарейсов в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево – пилотам придется заходить на посадку по приборам.

Автомобилистам настоятельно рекомендуют отказаться от летней резины, так как при околонулевой температуре на эстакадах и мостах из-за тумана мгновенно образуется тонкая ледяная корка.

МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении видимости до 100–500 м в Москве и Подмосковье с вечера 1 ноября до утра 2 ноября. Водителям рекомендуют снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров.

Для экстренной связи доступны номера 101 и 112, а также телефон доверия ГУ МЧС по Москве: 8 (495) 637-31-01.