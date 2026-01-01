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В Москве закроют движение по части улиц и набережных 8–9 августа

Департамент транспорта Москвы объявил о временных ограничениях движения в выходные дни на ряде улиц, набережных и мостов в центре, на западе и северо-западе столицы в связи с проведением соревнований по триатлону.

В субботу, 8 августа, с 6:00 до 23:30 перекрытия будут вводиться поэтапно:

  • на улицах Крылатской, Нижние Мневники, Народного Ополчения, Мневники, 1905 года, Смоленской и Лужники;
  • ограничения коснутся набережных и мостов, Смоленского и Зубовского бульваров, бокового проезда улицы Крылатской и Крымского проезда, Звенигородского шоссе, проспекта Маршала Жукова и Смоленской-Сенной площади;
  • с 7:30 до 20:00 на Госпитальном мосту временно сузят проезжую часть: движение по трем полосам будет закрыто, при этом по одной полосе в каждом направлении проезд сохранится.

9 августа с 7:00 до 20:30 перекроют участок Крылатской улицы от д. 14 до улицы Нижние Мневники.

Дополнительно 9 августа из-за концерта ограничат движение рядом со спортивной ареной "Лужники":

  • с 8:00 до окончания мероприятия будет закрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора;
  • с 15:00 и до завершения концерта перекроют участки улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой, а также Проектируемый проезд №2309.

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Метки: автомобили Москва
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