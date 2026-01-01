В Москве закроют движение по части улиц и набережных 8–9 августа

Департамент транспорта Москвы объявил о временных ограничениях движения в выходные дни на ряде улиц, набережных и мостов в центре, на западе и северо-западе столицы в связи с проведением соревнований по триатлону.