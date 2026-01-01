В Москве закроют движение по части улиц и набережных 8–9 августа

В субботу, 8 августа, с 6:00 до 23:30 перекрытия будут вводиться поэтапно:
- на улицах Крылатской, Нижние Мневники, Народного Ополчения, Мневники, 1905 года, Смоленской и Лужники;
- ограничения коснутся набережных и мостов, Смоленского и Зубовского бульваров, бокового проезда улицы Крылатской и Крымского проезда, Звенигородского шоссе, проспекта Маршала Жукова и Смоленской-Сенной площади;
- с 7:30 до 20:00 на Госпитальном мосту временно сузят проезжую часть: движение по трем полосам будет закрыто, при этом по одной полосе в каждом направлении проезд сохранится.
9 августа с 7:00 до 20:30 перекроют участок Крылатской улицы от д. 14 до улицы Нижние Мневники.
Дополнительно 9 августа из-за концерта ограничат движение рядом со спортивной ареной "Лужники":
- с 8:00 до окончания мероприятия будет закрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора;
- с 15:00 и до завершения концерта перекроют участки улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой, а также Проектируемый проезд №2309.