Садоводческое некоммерческое товарищество "Водник" находится на окраине Екатеринбурга, неподалеку от Шиловского лесопарка. По словам очевидцев, животное проникло в дом, выломав деревянные брусья, которыми был закрыт доступ внутрь. На веранде оказались повреждены мебель и другие вещи, в частности разорван диван. Первоначально местные жители предположили, что в дом проник медведь. Эту версию поддержало и руководство СНТ.

Специалист департамента обследовал территорию 13 ноября после обращения жителей. В ведомстве сообщили ЕАН, что следов пребывания медведя или других диких животных не обнаружили. При этом были зафиксированы отпечатки лап собак, погрызы и следы когтей. Позднее крупную собаку на этой территории также сняла камера видеонаблюдения.

Однако представитель администрации СНТ усомнилась в результатах проверки. По ее словам, местные бездомные собаки небольшие и не похожи на животное, способное выломать деревянные заграждения и разгромить мебель.

Жители также обратили внимание на близость Шиловского лесопарка в районе Горного Щита, где встречаются медведи. По словам представителя администрации СНТ, примерно с 1:00 до 2:00 сильно лаяли собаки, находившиеся на цепи. Поврежденный дом не попадал в зону обзора камер видеонаблюдения.

Таким образом, специалисты не подтвердили присутствие медведя в СНТ и обнаружили признаки пребывания крупной собаки. Однако установить, какое именно животное повредило имущество, по имеющимся сведениям не удалось.