В Совете Федерации предупредили о новой мошеннической схеме с лжеадвокатами

По его словам, злоумышленники звонят после любой финансовой операции или передачи персональных данных, утверждают, что человек якобы перевел деньги на "запрещенный счет" или раскрыл личную информацию. Затем появляется "адвокат", который обещает защиту от правоохранительных органов, но он состоит в той же группе мошенников. Об этом пишет ТАСС.

"Они вводят потенциальную жертву в оцепенение, в страх. И в этот момент как раз появляется адвокат, который обещает ее спасти", – объяснил Шейкин.

По его словам, схемы мошенников постоянно "мутируют", словно вирус. Поэтому важно, чтобы россияне получили иммунитет от различных видов мошенничества.

Росреестр ранее сообщил о массовых фейковых рассылках в мессенджере "Макс". Гражданам приходят сообщения о якобы проводимых операциях с их объектами недвижимости со ссылками на фишинговые сайты.