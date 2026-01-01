13 ноября 2026
USD 82.98 +0.32 EUR 92.33 -0.36
Новости Общество
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. В Совете Федерации предупредили о новой мошеннической схеме с лжеадвокатами

В Совете Федерации предупредили о новой мошеннической схеме с лжеадвокатами

Мошенники представляются адвокатами, пугают жертв возбуждением уголовного дела и предлагают свою "помощь". Об этом в среду, 11 ноября 2026 года, рассказал зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

По его словам, злоумышленники звонят после любой финансовой операции или передачи персональных данных, утверждают, что человек якобы перевел деньги на "запрещенный счет" или раскрыл личную информацию. Затем появляется "адвокат", который обещает защиту от правоохранительных органов, но он состоит в той же группе мошенников. Об этом пишет ТАСС.

"Они вводят потенциальную жертву в оцепенение, в страх. И в этот момент как раз появляется адвокат, который обещает ее спасти", – объяснил Шейкин.

По его словам, схемы мошенников постоянно "мутируют", словно вирус. Поэтому важно, чтобы россияне получили иммунитет от различных видов мошенничества.

Росреестр ранее сообщил о массовых фейковых рассылках в мессенджере "Макс". Гражданам приходят сообщения о якобы проводимых операциях с их объектами недвижимости со ссылками на фишинговые сайты.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: мошенники
Рекомендательный сервис