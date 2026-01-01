По закону деньги, ценности и другое имущество, использованные или предназначенные для финансирования деятельности, направленной против безопасности России, подлежат конфискации. Оказание финансовой и иной помощи иностранным государствам, организациям или их представителям в такой деятельности относится к госизмене. Решение о конфискации принимается судом на основании обвинительного приговора.

Во вторник, 24 ноября 2026 года, пленум Верховного суда дополнил разъяснением включенное в Уголовный кодекс РФ положение о конфискации. Суд указал, что изъятию по обвинительному приговору подлежат деньги, ценности и иное имущество, которые использовали или готовили к использованию для деятельности, направленной против безопасности РФ. Если изъять непосредственно переданные средства невозможно из‑за их отсутствия, суд должен применять статью 104.2 УК РФ и обращать взыскание на иные деньги или имущество осужденного на эквивалентную сумму. Для обеспечения возможной конфискации суд может наложить арест на имущество.

Вместе с тем, "если собственник имущества не осознавал и не мог осознавать того, что его имущество использовалось или предназначалось для финансирования деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, то такое имущество не подлежит конфискации", цитирует разъяснение Верховного суда ТАСС.

Ответственность за госизмену, в том числе в форме оказания финансовой или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ, предусматривает статья 275 УК РФ.

Ответственность за оказание финансовой и иной помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, находящимся на территории РФ иностранным гражданином или лицом без гражданства предусматривает статья 276.1 УК РФ.

Статья 104.1 УК РФ регулирует конфискацию не как уголовное наказание, а как иную меру уголовно-правового характера. Статья 104.2 УК РФ позволяет конфисковать денежный эквивалент имущества, подлежащего изъятию, если оно было использовано, продано или утрачено. При отсутствии необходимых денежных средств суд может обратить взыскание на другое имущество сопоставимой стоимости.