Согласно установленной в законопроекте норме, розничная продажа электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним в Петербурге будет запрещена на пять лет: с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. Запрет на розничную продажу вейпов на этот период субъектам РФ разрешил вводить федеральный закон, вступивший в силу 1 октября 2026 года.

Кроме того, как пишет "Интерфакс", парламентарии приняли в третьем чтении закон, запрещающий торговать в Петербурге табачной и никотиносодержащей продукцией на территориях:

детских оздоровительных организаций,

учреждений соцобслуживания,

спортивных объектов,

зон отдыха,

в культовых зданиях.

12 ноября аналогичный запрет на продажу вейпов был поддержан сразу в трех чтения парламентом Ленинградской области, граничащей с Санкт-Петербургом.

В чем суть запрета: в розницу нельзя, оптом можно, но лазеек нет

Региональные запреты касаются только розничной продажи – то есть легально купить вейп или жидкость к нему в магазине конкретного субъекта РФ станет нельзя. Владеть и пользоваться вейпами закон не запрещает: те, у кого устройства уже есть, могут продолжать им пользоваться.

Продажа никотинсодержащей продукции через интернет в России уже запрещена федеральным законом с 2020 года, так что легальной онлайн-торговли вейпами не будет. После вступления запрета в силу фактически вейпы можно будет достать в соседних регионах, где торговля не была ограничена, и пока таких регионов хватает. Самым громким публичным противником запрета на вейпы стал глава Башкортостана Радий Хабиров. Нет новостей и о введении запрета в Москве и Подмосковье.

Запрет не затрагивает оптовую торговлю – она регулируется федеральным законодательством, которое не предусматривает ограничений. Оптовик может законно закупать и хранить товар даже в регионе с запретом – например, чтобы отгрузить его в соседние области, где продажи разрешены. Для физлиц это исключение не играет существенной роли: покупка вейпов оптом невозможна. Их можно продавать только юрлицам с соответствующей лицензией.

В каких регионах России запрет уже приняли или собираются принимать

Количество субъектов РФ, которые присоединяются к пятилетнему запрету на торговлю вейпами, быстро растет. Так, 7 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что ограничения ввели 17 регионов: Вологодская область, Забайкальский край, Ненецкий АО, Нижегородская область, Пензенская область, Республика Алтай, Пермский край, Республика Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, Рязанская область, Саратовская область, Смоленская область, Томская область, Удмуртия, Ульяновская область, Чувашия, Ямало-Ненецкий АО.

12 ноября строгое ограничение одобрили парламентарии Карелии. 10 ноября депутаты Госсобрания Марий Эл поддержали законопроект о полном запрете на вейпы в двух чтениях. 17 ноября законопроект приняли в двух чтениях законодатели в Красноярском крае. В Татарстане третье чтение аналогичного документа запланировано на 19 ноября, в Оренбургской области – на 25 ноября.

В конце августа агентство ТАСС писало, что введение запрета обсуждается в 29 регионах. В числе них республики Калмыкия и Коми, Камчатский край, Калининградская, Астраханская, Иркутская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Курская, Ростовская, Самарская, Свердловская, Тульская, Челябинская и Ярославская области, Ханты-Мансийский АО и другие. Ко введению ограничения готовятся в регионах Дальнего Востока.