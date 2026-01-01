Жителей Москвы и области 11 ноября ожидает облачная погода, преимущественно без осадков

Температура воздуха

Днем термометры в российской столице покажут +3...+5°C. В ночь на четверг, 12 ноября 2026 года, температура воздуха будет держаться в границах от минус 1 до плюс 1°C. В Московской области дневная температура в среднем составит +4°C, ночью около 0°C.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер южный, в разное время его скорость составит от 5 до 10 м/с.

Атмосферное давление в середине дня достигнет 747 мм рт. ст., влажность значительную часть дня будет держаться в диапазоне 72–80%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

Содержание кислорода в пределах нормы. Погодные условия, по медицинской оценке, благоприятные для большинства жителей столицы. Однако многие метеозависимые, страдающие хроническими заболеваниями и даже молодые, практически здоровые люди отмечают в это время года различные симптомы недомогания и обострения хронических недугов. Осень – это не только красивые краски желтеющих листьев, это и "хандра" с ухудшением физического и психологического здоровья. Поэтому нужно поддерживать здоровье и нервную систему, подчеркивают специалисты портала "Метеоновости".

Вспышечная солнечная активность в основном умеренная, возможны вспышки класса Х, в том числе протонные. Геомагнитное поле спокойное, с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка в основном невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

В столичном регионе до конца текущей рабочей недели продержится положительная температурная аномалия. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, среднесуточные показатели в ближайшие три дня будут стабильно превышать привычную климатическую норму на 1–3°C.