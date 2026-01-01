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Арина Соболенко и Новак Джокович проиграли на старте микста US Open-2026

В четвертьфинале микста US Open – 2026 Катержина Синякова и Генри Паттен сыграют с Элиной Свитолиной и Гаэлем Монфисом. Путевку в следующий раунд чешско-британский дуэт оформил за 54 минуты, обыграв в стартовом матче пару Арины Соболенко и Новака Джоковича – 4:1, 2:4, [2:10].

Теннисисты Новак Джокович и Арина Соболенко

Теннисисты Новак Джокович и Арина Соболенко

©TIMOTHY A. CLARY / AFP / EastNews

По ходу встречи Соболенко и Джокович отметились одним эйсом, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из шести. Синякова и Паттен ответили четырьмя подачами навылет без единой двойной, при этом использовали оба своих брейк-пойнта.

Синякова – действующая первая ракетка мира в парном разряде и 11-кратная чемпионка турниров "Большого шлема". Паттен имеет в активе три титула на парных мэйджорах.

Их соперниками по стартовому кругу стал один из самых титулованных дуэтов в истории тенниса. Джокович – 24-кратный победитель турниров "Большого шлема" в одиночном разряде. Соболенко – действующая первая ракетка мира и трехкратная чемпионка мэйджоров.

Сам US Open – 2026 проходит в Нью-Йорке и закрывает сезон турниров "Большого шлема". В этом году общий призовой фонд соревнований стал рекордным в истории, увеличившись до $75 млн.

Победители одиночных разрядов получат по $3,6 млн, а триумфаторы в миксте заработают $200 тыс. на двоих.

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Метки: US Open теннис
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