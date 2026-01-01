"Арсенал" купил полузащитника сборной Бразилии Гимарайнса за £75 млн

"Я отдам всего себя, обещаю. Как я уже говорил, я ваш воин и никогда не сдамся. Надеюсь, вместе мы создадим много отличных воспоминаний", – приводит слова игрока пресс-служба "Арсенала".

Ранее СМИ писали, что "Арсенал" и "Ньюкасл" согласовали сумму трансфера в £75 млн (€87,75 млн). С самим футболистом, по данным СМИ, заключен контракт на пять сезонов – до лета 2031 года.

В сезоне-2025/2026 чемпионата Англии 28-летний Гимарайнс провел 29 матчей, забил девять мячей и отдал пять результативных передач. На его счету также семь игр в Лиге чемпионов УЕФА.

Трансферная сага Гимарайнса

Подписание контракта состоялось после длительного раунда тяжелых переговоров, которые до последнего момента находились в тупике из-за жесткой позиции продавцов. Трансферная сага сдвинулась с мертвой точки только после личного вмешательства самого футболиста и масштабных перестановок внутри его бывшей команды.

Четыре года ожидания Микеля Артеты

Главный тренер лондонцев Микель Артета пытался заполучить бразильца еще в начале 2020 года, когда тот выступал на родине за "Атлетико Паранаэнсе". Тогда клуб затянул с официальным предложением, и хавбек уехал во французский "Лион".

Спустя годы испанский специалист наконец-то получил игрока, которого изначально считал оптимальным партнером для Деклана Райса в опорной зоне.

Ценовой тупик и компромисс

Изначально в контракте полузащитника с прежней командой была прописана фиксированная сумма отступных в размере £100 млн. Лондонцы сразу дали понять, что не собираются активировать клаусулу разом, и начали торги со скромных £55 млн. Руководство "сорок" категорически отвергло первое предложение.

В итоге клубы пошли на уступки и сошлись на фиксированной выплате в £75 млн без учета дополнительных бонусов. Для продавцов это стало рекордным трансфером футболиста в этой возрастной категории.

Эмоциональный ультиматум капитана

Клуб до последнего момента не планировал расставаться со своим лидером. Сага сдвинулась с мертвой точки только тогда, когда сам игрок обратился к руководству. Это был сложный и эмоциональный разговор: хавбек прямо заявил, что хочет перейти в стан претендентов на чемпионство, так как ему необходим новый вызов для завоевания трофеев.

Боссам пришлось смириться, чтобы не удерживать в составе немотивированного исполнителя.

Масштабная распродажа ради перестройки

Этот трансфер завершил полную перестройку в средней линии прежней команды бразильца. Ранее состав покинули другие звездные исполнители – вингер Энтони Гордон уехал в "Барселону" за €80 млн, а полузащитник Сандро Тонали перешел в "Тоттенхэм" за €108 млн.

Суммарно за лето клуб заработал на продажах более £240 млн, оставив новому тренерскому штабу огромный бюджет на подписание новых игроков.

Послание от Деклана Райса

Сразу после закрытия сделки новичок рассказал примечательную деталь о своих взаимоотношениях с новым партнером по полузащите:

"Деклан Райс прислал мне сообщение: «Переходи к нам и, пожалуйста, больше никаких драк на поле, теперь мы друзья». Я был очень рад этому".

В очных матчах чемпионата Англии футболист всегда отличался агрессивным стилем игры и жесткими стыками против лондонцев, из-за чего регулярно конфликтовал с Райсом. Теперь их связка в центре поля обещает стать одной из самых мощных в лиге.