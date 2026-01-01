"Астон Вилла" предложила "Челси" €70 млн за трансфер Николаса Джексона

Бирмингемскому клубу теперь предстоит согласовать контракт с сенегальским форвардом. Об этом во вторник, 25 августа 2026 года, сообщает журналист Санти Ауна на своей странице в социальной сети X.

Футболист полностью исключен из планов Хаби Алонсо на текущий сезон. Форвард тренируется отдельно от основной группы "Челси" и не попадает в заявку на официальные матчи. Причиной недовольства игрока послужили летние трансферы нападающих Лиама Делапа и Жуана Педро, из-за чего сенегалец окончательно решил сменить команду.

Борьба за Джексона на трансферном рынке:

"Атлетико Мадрид". Испанский клуб делал официальное предложение по аренде Джексона. Главный тренер Диего Симеоне рассматривает его как прямую замену Хулиану Альваресу, который ведет переговоры о переходе в "Барселону". "Челси" заблокировал вариант с арендой, так как настаивает исключительно на полноценной продаже.

"Тоттенхэм". Инсайдер Фабрицио Романо подтверждал интерес к игроку со стороны "шпор", но лондонский клуб вышел из переговоров после того, как "Челси" затребовал фиксированную сумму в £65 млн без учета бонусов.

Причины активности "Астон Виллы"

Покупка Джексона напрямую связана с ситуацией вокруг основного форварда бирмингемцев Олли Уоткинса. 30-летний нападающий требует отпустить его в саудовский "Аль-Хиляль", который предлагает ему контракт с зарплатой £12 млн в год.

Главный тренер Унаи Эмери уже ищет замену и лично настаивает на трансфере Джексона, с которым ранее успешно работал в "Вильярреале". Параллельно "Вилла" пыталась купить Жан-Филиппа Матета из "Кристал Пэлас", но предложение в размере €22 млн было отклонено.

В прошлом сезоне Джексон выступал за "Баварию" на правах аренды, провел 34 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Действующее соглашение нападающего с "Челси" рассчитано до лета 2033 года, а его рыночная стоимость, согласно данным портала Transfermarkt, составляет €40 млн.