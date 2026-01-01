Баркола подпишет контракт с "Ливерпулем" после субботнего медосмотра

По информации авторитетного издания L'Equipe, сумма трансфера 23-летнего вингера составит рекордные €140 млн с учетом предусмотренных бонусов.

Переговоры между клубами велись на протяжении нескольких недель и продвигались крайне тяжело. Руководство ПСЖ изначально рассчитывало выручить за своего игрока около €170 млн и не собиралось снижать запросы.

В свою очередь, "Ливерпуль" пытался сбить цену до €115–120 млн. Ситуацию переломил сам француз, который в начале августа уведомил боссов парижского клуба, что не станет продлевать контракт и хочет переехать исключительно на "Энфилд".

После этого ПСЖ пошел на уступки, и стороны согласовали компромиссную сумму. Все условия сделки между клубами и детали личного контракта игрока полностью согласованы. На выходных, сразу после завершения медицинских тестов, Баркола поставит подпись под соглашением.

Кто такой Баркола

Брэдли Баркола – 23-летний воспитанник "Лиона", способный сыграть на обоих флангах атаки и в центре нападения.

В 2023 году ПСЖ купил его за €45 млн, где он быстро вырос в ключевого игрока основы, набрал отличную статистику и закрепился в сборной Франции.

Ценник в €140 млн объясняется дефицитом качественных молодых вингеров на рынке, долгосрочным контрактом с парижанами и их нежеланием отпускать лидера, из-за чего "Ливерпулю" пришлось переплачивать за замену ушедшему Мохамеду Салаху.

Баркола обладает редким сочетанием высокой стартовой скорости, элитного дриблинга один в один и высокой эффективности в завершении атак, что делает его одним из главных молодых талантов поколения.