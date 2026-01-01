Бизнес против верности: что стоит за обменом Кучерова из "Тампы"

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Причины выглядят сугубо экономическими: бурный рост потолка зарплат в лиге разогнал и ценники на контракты.

Три передачи на фоне ультиматума

Матч регулярного чемпионата НХЛ в ночь на воскресенье, 1 ноября, где "Тампа-Бей Лайтнинг" в гостях уступила "Нэшвилл Предаторс" в серии буллитов – 4:5, оказался в центре внимания из-за происходящего вокруг лидера проигравших. Не из‑за статистики российского нападающего – у Никиты Кучерова три голевые передачи, – а из‑за новостей, ставших фоном для его игры.

За несколько часов до стартового вбрасывания TSN и другие площадки сообщили, что Кучеров запросил у руководства "Тампы" обмен. Генеральный менеджер Жюльен Брисбуа ответил мгновенно, заявив, что клуб "в курсе публикаций в СМИ о будущем Никиты Кучерова", но "однозначно не намерен его обменивать".

Поток сообщений о твердом желании форварда расстаться с командой после этого только усилился. Агент игрока Дэн Мильштейн в разговоре с TSN опровергать их не стал: по его словам, Кучеров "любит хоккей", а он сам "позаботится о бизнес-стороне" вопроса.

В раздевалке "Тампы" о планах форварда знали. Шведский защитник Виктор Хедман после матча дал понять, что был в курсе. Другие игроки признавались, что "пережили тяжелый день", узнав подробности.

От культового статуса до денежного тупика

Еще пару лет назад такой ультиматум выглядел бы почти нереальным. Кучеров провел в "Тампе" всю североамериканскую карьеру, начавшуюся в 2013 году, и превратился в одну из самых ярких звезд мирового хоккея.

С "Лайтнинг" он трижды выигрывал приз лучшего бомбардира регулярного чемпионата и дважды, включая прошлый сезон, – приз лучшего игрока лиги. Его вклад был ключевым в завоеваниях Кубка Стэнли в 2020 и 2021 годах.

В нынешнем сезоне, стартовавшем в конце сентября, форвард держит привычную планку результативности – 15 очков в 12 матчах, а неделю назад стал лучшим бомбардиром в истории "Тампы", сместив Стивена Стэмкоса.

Для болельщиков клуба Кучеров – фигура почти культовая, и признаков разрыва отношений до этого не было. Но текущий контекст снижает градус сенсационности: происходящее объясняется прежде всего экономикой.

Контракт Кучерова с "Тампой", подписанный в 2018 году, истекает ближайшим летом, после завершения сезона. Это восьмилетнее соглашение на $76 млн со средней зарплатой $9,5 млн в год.

Как изменился экономический ландшафт НХЛ

На излете прошлого десятилетия такие деньги считались заоблачными по меркам НХЛ. Теперь же экономический ландшафт лиги изменился радикально. После выхода из пандемийного штопора НХЛ резко нарастила доходы, что взвинтило жесткий потолок зарплат. Если в 2018 году он не дотягивал до $80 млн, то в текущем сезоне равен $104 млн, а в следующем увеличится до $113,5 млн.

Рост потолка запустил и скачок зарплат. За две прошлые летние кампании целая группа хоккеистов подписала соглашения на условиях, о которых еще недавно никто не мечтал. На этом фоне договор Кучерова уже не входит и в топ-40 самых дорогих в лиге. И среди тех, кто обгоняет его по среднегодовому доходу, хватает хоккеистов, выглядящих на фоне россиянина рядовыми.

Разные инсайдеры, совпадая в том, что переговоры Кучерова с "Тампой" длятся уже давно, называют и разные ориентиры. В подкасте Chris Johnston Show прозвучала сумма $20 млн в год. Эту планку перед стартом регулярного чемпионата впервые превысил защитник Кейл Макар, продлив контракт с "Колорадо Эвеланш".

Для "Тампы" продление на таких или даже чуть более скромных условиях – задача запредельной сложности. По данным CapWages, у клуба фактически нет зазора между платежкой и потолком: всего $2,8 млн.

Свежие прецеденты только подливают масла в огонь. Запросы на обмен становятся трендом.

Этой осенью до Кучерова так поступили два элитных игрока – вратарь "Виннипег Джетс" Коннор Хеллибайк и форвард "Детройт Ред Уингс" Дилан Ларкин. Хеллибайка "Виннипег" уже отправил в "Нью-Джерси Девилс". Ларкин же был клубом дисквалифицирован на неопределенный срок – по всей видимости, на время поиска покупателя.

При этом в случае с Кучеровым признаков острого конфликта, чреватого отстранением или забастовкой, не наблюдается.

Главный тренер "Тампы" Джон Купер подчеркнул, что форвард по‑прежнему "на сто процентов часть команды". Список клубов, якобы готовых принять его уже в ближайшее время, по оценкам источников, растет и к вечеру воскресенья разросся почти до половины лиги из 32 команд.

Если "Тампе" не удастся найти партнера по сделке до истечения контракта Кучерова, она рискует отпустить его летом 2027 года без какой-либо компенсации, как неограниченно свободного агента.