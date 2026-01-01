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Чемпион мира и лучший вратарь 2022 года Мартинес стал игроком "Челси"

С аргентинским голкипером подписан трехлетний контракт, сообщает в воскресенье, 30 августа 2026 года, пресс-служба английского клуба. Эмилиано Мартинес перешел в Челси из "Астон Виллы".

Эмилиано Мартинес

Аргентинский футболист Эмилиано Мартинес

©Leo Barrilari /Keystone Press Agency /Global Look Press

"Переход в «Челси» для меня и моей семьи был легким решением, и я просто на седьмом небе от счастья – мне не терпится приступить к работе", – процитирован 33-летний Мартинес на сайте команды.

По информации журналиста Бена Джейкобса, сумма трансфера составила €8,8 млн.

Главные футбольные достижения Эмилиано Мартинеса

Со сборной Аргентины:

  • чемпион мира (2022);
  • двукратный обладатель Кубка Америки (2021, 2024);
  • победитель Финалиссимы (2022) – Кубка чемпионов КОНМЕБОЛ-УЕФА;
  • серебряный призер чемпионата мира (2026).

Клубные трофеи:

  • победитель Лиги Европы УЕФА (2025/2026) в составе "Астон Виллы";
  • трехкратный обладатель Кубка Англии (2015, 2017, 2020) в составе "Арсенала";
  • трехкратный обладатель Суперкубка Англии (2014, 2015, 2020) в составе "Арсенала".

Личные награды:

  • двукратный обладатель трофея Льва Яшина (2023, 2024) как лучший вратарь мира по версии France Football;
  • двукратный лучший вратарь года по версии FIFA (2022, 2024) в рамках премии The Best;
  • обладатель "Золотой перчатки" чемпионата мира (2022);
  • двукратный лучший вратарь Кубка Америки (2021, 2024);
  • лучший вратарь мира по версии МФФИИС / IFFHS (2024).

Ранее "Челси" поднял цену на аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса для "Манчестер Сити" до €140 млн.

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Метки: футбол
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