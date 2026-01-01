Четыре гола Месси помогли "Интер Майами" одержать самую крупную победу в истории клуба

Месси отличился на 40-й, 52-й, 83-й и 96-й минутах. Первый гол за "Интер Майами" на 20-й минуте забил Каземиро, на 89-й за флоридский клуб впервые отличился воспитанник академии Александр Шоу. Еще один мяч на счету Луиса Суареса (80), которому ассистировал Месси.

"Невозможно описать словами такую футбольную красоту", – прокомментировал после матча игру Месси исполняющий обязанности главного тренера "Интер Майами" Гильермо Ойос, которого цитирует Reuters.

Эта победа стала для "Интер Майами" крупнейшей в истории. Предыдущий рекорд клуба датирован 2024 годом, когда команда победила "Орландо Сити" со счетом 5:0.

"Интер Майами" набрал 42 очка в 22 матчах и занимает в Восточной конференции второе место. "Монреаль" – на 14-м месте (21 очко в 22 матчах).

Когда и кем был создан футбольный клуб "Интер Майами"

Американский профессиональный футбольный клуб "Интер Майами" был официально основан 29 января 2018 года, а выступать в MLS команда начала в 2020-м. Клуб создан инвестиционной группой "Майами Бэкхем Юнайтед" (Miami Beckham United). Главным лицом, идеологом и совладельцем проекта стал знаменитый в прошлом футболист сборной Англии Дэвид Бэкхем.

Главные достижения Лионеля Месси в составе "Интер Майами"

Лионель Месси выступает за "Интер Майами" с июля 2023 года. Приход в команду аргентинца полностью перевернул ее историю, превратив аутсайдера MLS в топ-клуб.

Командные трофеи Месси с "Интер Майами"

Кубок лиг (Leagues Cup) – 2023 – первый исторический трофей для клуба.

Supporters' Shield – 2024 – награда за победу в регулярном чемпионате MLS.

Кубок MLS (MLS Cup) – 2025 – победа в плей-офф и титул чемпиона лиги.

Личные достижения Месси и рекорды в США

Лучший бомбардир в истории клуба – Месси обошел прежний рекорд Гонсало Игуаина.

Самый ценный игрок (MLS MVP) – признавался лучшим игроком американской лиги.

Скорость набора очков – быстрее всех в истории лиги достиг отметки в 100 очков по системе "гол + пас".

Именно как игрок "Интер Майами" Месси получил свой рекордный 8-й "Золотой мяч" (в октябре 2023 года).

В составе "Интер Майами" Месси преодолел историческую отметку в 800 голов на клубном уровне и 900 голов за всю карьеру.

Ранее Лионель Месси стал самым результативным бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу.